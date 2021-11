Dawit Seyaum quebra o recorde mundial dos 5km

Neste sábado, 6 de novembro, a etíope Dawit Seyaum registrou seu nome na história do esporte. Ela estabeleceu o novo recorde mundial dos 5km em corrida mista, 2 segundos mais rápido que o anterior, cruzando a linha de chegada em primeiro lugar na Urbain Trail Lille, em 14:41.

Atleta de pista, dos 1.500m rasos, esta foi sua 4ª corrida de rua. O recorde anterior era de Beatrice Chepkoech (14:43).

A corrida realizada na França foi bem acirrada entre as três primeiras. Norah Jeruto foi a segunda com 14:43; e Meskerem Mamo em terceiro, com 14:55. Como é de praxe, a nova marca ainda deve ser ratificada pela World Athletics, o que pode demorar seis meses.

Vale lembrar que há dois meses, a etíope Senbere Teferi estabeleceu o recorde mundial dos 5km em corrida de rua feminina, com o tempo de 14:29, naquele evento da adidas em Herzogenaurach (Alemanha).

No masculino também deu Etiópia com Berihu Aregawi (12:52), que por um segundo não quebrou o recorde mundial, que é Joshua Cheptegei.