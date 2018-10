Decathlon mira na corrida de rua

Kalenji, marca de produtos para corrida de rua da gigante francesa, oferece produtos para todos os tipos de corredores de rua e tamanhos de bolsos também . #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

Para saber tudo sobre as novidades,produtos e expansão da Decathlon, que deve abrir novas unidades em Mogi das Cruzes e no Shopping Anália Framco, entrevistamos Fábio Cedano, gerente de Marca da Kalenji.

A Kalenji tem 14 anos. Quais são os diferenciais comparado com as líderes adidas e Nike?

Fábio Cedano – Os produtos da Kalenji são desenvolvidos especialmente para os atletas por uma equipe de corredores de rua com os diferentes níveis e motivações que este esporte tem. Uma oferta que possui calçados, vestuário e acessórios com objetivo de trazer um preço e qualidade justos para cada perfil de corredor. A Kalenji hoje possui três linhas principais que oferecem este equipamento completo para os corredores. A “Corrida bem-estar” oferece preço acessível e conforto para corredores iniciantes e regulares que tem como objetivo principal na corrida a saúde e o bem-estar. A “Corrida Performance” foca no desempenho, estabilidade e dinamismo, para os corredores de rua que procuram desempenho nos treinos e nas provas. Já a Trail Running(Corrida de Montanha) é bem ampla – oferece produtos do iniciante no trail ao ultra com mochilas e vestuário especialmente desenvolvidos para quem quer se aventurar nas provas de trail running no Brasil.

Qual é a relação com a Decathlon?

Fábio Cedano – A Kalenji é a marca própria de corrida da Decathlon, atuando em segmentos como corrida de rua, de estrada e trail running.

Qual é essa nova gama de produtos técnicos para o 2019? Quantos produtos são? Quais tecnologias embarcadas? Quando chegam ao Brasil?

Fábio Cedano – O foco da Kalenji ainda gira em torno dos grandes lançamentos de 2018, que garantem uma gama completa para o esportista de diferentes modalidades de corrida. Toda a linha trouxe novidade e tecnologia aplicada para garantir a melhor experiência de uso para o atleta, além de garantia de dois anos e uma rodagem de 800km a 1000km. Entre as novidades que tivemos este ano destacam-se os modelos: Kiprun Trail XT7, Kiprun Long e Kiprun Fast.

O tênis de corrida Kiprun Trail XT7 Kalenji (R$300) foi desenvolvido para a prática de trail running. O modelo traz cravos de 5mm CrossContact espaçados para maior aderência e expulsão da lama. A placa de estabilidade K-Only para todos os tipos de pisadas e o amortecimento exclusivo K-ring® no calcanhar e In’Up® na frente do pé garantem segurança e conforto na corrida. O calçado ainda traz malha respirável e espuma grossa no calcanhar e língua, além de aplicação robusta no peito do pé e contrafortes no contorno do tênis.

O modelo Kiprun Long Kalenji (R$330) foi desenvolvido para o praticante que deseja melhorar sua performance correndo em longas distâncias. O calçado traz conceito de amortecimento K-RING em forma de anel, sola com componente Kalensole e oferece mais estabilidade com o conceito exclusivo K-only e o sistema Arkstab. O componente exclusivo Kalensole favorece a impulsão, enquanto a espuma reforçada sob a palmilha garante o conforto em cada passada.

O Kiprun Fast Kalenji (R$330) é um tênis de corrida leve e dinâmico, desenvolvido para o praticante que deseja melhorar sua performance correndo em velocidades a partir de 12km/h, seja para treinos ou distâncias entre 10km e a maratona (42km). O modelo traz tecnicidade, como o conceito de amortecimento K-RING em forma de anel, sola com componente Kalensole, e placa Up’bar que oferece maior estabilidade e dinamismo na impulsão. A tecnologia K-Only que permite a utilização para todos os tipos de pisada. Outros atributos do calçado são a biqueira sem costuras para limitar o atrito e proporcionar mais conforto e o novo componente de borracha da sola que oferece maior aderência e resistência.