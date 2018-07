Quem é que nunca caçou um pokémons por aí? Agora vai dar para alinhar as duas coisas, caçar e correr. É que vai rolar o Desafio Pokémon Run 2016, uma corrida virtual organizada pena RunAdvisor. Como no jogo, você poderá correr em qualquer parte do mundo, desde devidamente inscrito. Há distâncias de 5km (Dratini), 10km (Dragnoir) e 5km+10km (Desafio Dragonite).

A corrida está marcada para 23 de outubro. Você decide o horário. É possível se inscrever nas três modalidades. O primeiro lote das duas primeiras distâncias – a R$ 50 – evaporou em 48 horas!! Restam inscrições para os 15km do Desafio Dragonite – que dá direto a três medalhas. Por ser virtual, o kit só contempla a medalha. Achei bem salgado o preço. Mas a ideia é boa. Quem sabe na próxima o RunAddvisor faz o desafio real e virtual?? Seria mais bacana ainda. #corridaparatodos

As medalhas serão entregues em outubro, no endereço do inscrito. No valor já está incluso o frete.

Site para inscrição: Desafio Pokémon