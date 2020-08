Desafio virtual global de atividade física vai sortear 550 euros

Com as incertezas do atual cenário, provocadas pela pandemia da COVID-19, a Polar Electro estudou uma forma diferente de motivar a atividade física. E, nesta quarta-feira, 26 de agosto, lança o desafio “Knowledge is Progress”, contando com a divulgação dos embaixadores triatleta Lucy Charles-Barclay e o piloto de F1 Valtteri Bottas. Qualquer pessoa pode se inscrever no site do desafio e concorrer a um sorteio de 550 euros, além de prêmios da marca e de parceiros. A campanha terminará em 7 de outubro, quando será realizado o sorteio, da sede da Polar na Finlândia.

André Bandeira, Country Manager da Polar Brasil, explica que o participante vai poder acompanhar, diariamente, o desempenho nos treinos, seja com um produto Polar ou incluindo manualmente os dados no site da campanha, onde haverá interação e muito conteúdo; e será gerado um mapa no qual será possível conhecer e entender melhor o corpo, vendo a melhora durante o desafio. “Sabendo a importância do esporte, não só como uma válvula de escape mas também como uma importante ferramenta para a promoção da saúde no atual momento, o nosso objetivo é educar e incentivar os atletas em como podem se desenvolver e melhorar na modalidade que praticam”, observa Bandeira.

Valtteri Bottas e Lucy Charles Barclay vão apresentar o desafio e compartilhar o progresso. “Durante as quatros semanas, o piloto profissional Valtteri Bottas, que vai incentivar o ciclismo, e a renomada triatleta profissional Lucy Charles- Barclay, incentivando a corrida, compartilharão seus treinos, rotinas e experiências em suas respectivas modalidades na página da campanha. “Ambos irão auxiliar os participantes do desafio fornecendo recorrentes pílulas de conteúdo para manter o público engajado e envolvido”, conta Bandeira.

Como funciona

Chamado de “Knowledge is Progress”, o desafio incentiva os seus participantes a percorrerem uma rota específica com o objetivo de superarem os seus tempos iniciais dentro de um período de quatro semanas. Os inscritos poderão fazer atividades físicas correndo ou pedalando, onde puderem. A ideia é que, após esse período, principalmente por meio do suporte técnico e das informações enviadas e disponibilizadas na página da campanha, as pessoas consigam acompanhar a evolução de forma profunda. “Vale ressaltar que, em seu desenvolvimento, buscamos entender o cenário a fundo e democratizar o desafio ao máximo, fazendo com que este também possa ser realizado 100% dentro de casa, sem nenhuma necessidade de treinos outdoor, com o preenchimento das informações sendo aberto a todos”, explica André.

Os resultados do desafio serão compartilhados em uma página dedicada à campanha em https://www.polar.com/br/knowledge-is-progress (com dados do Polar Flow) e nas redes sociais da marca. “Todos saberão como é usar a plataforma de treinos da Polar, mesmo quem não tem acesso ao produto. Os participantes definirão os seus próprios desafios e compartilharão os seus resultados através da hashtag da campanha em sua landing page. Eles atualizarão seus resultados após as semanas de treinos, compartilhando o desempenho.