Desafio virtual marca lançamento do Gel-Nimbus

Que tal correr 23km em 23 dias? Este é o desafio virtual gratuito proposto pela Asics, que começou nesta segunda-feira, 8 de março. Você pode correr ou caminhar de uma tacada só, ou parcelar em até 23 vezes. Em um dia 1.866 pessoas já se inscreveram e 40 delas já terminaram. Para participar basta escolher o Desafio Gel-Nimbus 23 no app Running Heroes.

Como São Paulo está na bandeira vermelha estou correndo de forma estacionária no trampolim de jump, 3km por dia, dentro do meu quarto. A ação marca o lançamento do tênis de corrida de rua Gel-Nimbus 23 (R$ 999,99), que talvez seja um dos modelos mais conhecidos da Asics no mundo. Detalhe importante, todos que concluírem o desafio vão concorrer a cinco pares do novo tênis.

“O GEL-NIMBUS é um verdadeiro ícone da marca que completa 23 anos. Com esse desafio virtual queremos convidar as pessoas a voltarem ou começarem a correr. Sempre, claro, respeitando todos os protocolos necessários. O impacto que o esporte tem na mente é bastante visível e a corrida ajuda muito nesse sentido”, afirma Constaza Novillo, head de marketing da ASICS.

Para engajar nessa (re)conexão com a corrida, a ASICS chamou seus embaixadores para convocar as pessoas a se inscreverem no desafio. Além do ator Nicolas Prattes (@nicolasprattes), que já representa a ASICS desde 2019, a empresária e influenciadora Sarah Fonseca (@sarahafonseca) e o jornalista Caio Braz (@caio) passaram a integrar o time neste ano e já encararam esse desafio.

“Sempre fui movida a desafios e sempre gostei muito de correr. Saber que tenho que completar certa distância em determinado tempo, como é o DESAFIO GEL-NIMBUS 23, realmente me motiva e me inspira muito. É muito boa a sensação de você pensar ‘eu consegui, eu posso, eu sou capaz’. Estou muito ansiosa para correr os 23km e tenho certeza que vou conseguir e que será um sucesso. Terei cada vez mais certeza que tenho o potencial não só para esse desafio, mas para qualquer outro que surgir daqui pra frente”, afirma Sarah Fonseca.

GEL-NIMBUS 23 – O gel, tecnologia ícone da ASICS, oferece o máximo de amortecimento na entressola. O Flytefoam e o Flytefoam Propel trazem mais conforto e responsividade. E o cabedal respirável e parcialmente sem costuras oferece mais leveza e evita a irritabilidade aos pés. O novo calçado também apresenta tecnologias específicas de gênero. As solas flexíveis do antepé são diferentes entre as versões masculina e feminina para ajudar os corredores a melhorarem sua performance de forma adequada. A tecnologia TRUSSTIC fornece uma quantidade articulada de suporte na direção certa para homens e mulheres para ajudar a gerar uma transição suave. E a entressola PLUS 3 adiciona 3 mm de altura ao calcanhar das corredoras. O lançamento já chegou às lojas físicas e virtuais.