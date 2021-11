Descubra novas práticas para potencializar seu corpo e sua mente

No dia a dia dos treinos de corrida e musculação, não sobra muito tempo para conhecer outras práticas, que podem contribuir com sua evolução no esporte. Uma boa dica é aproveitar as aulas pontuais gratuitas e online, com instrutores de renome. Neste sábado, 27 de novembro, às 8h30, haverá aula de Vinyasa Yoga direto da Care Club Itaim; e no domingo, às 17h30, Ivaldo Bertazzo vai ensinar práticas para quem tem dores nos ombros.

O instrutor Rubens Guarnieri explica que o Vinyasa Yoga é dinâmico e gracioso. “Consiste em uma sequência de movimentos como se fosse uma coreografia. Com um fluxo contínuo de posições, tem suas posturas sincronizadas com a respiração. Um dos estilos de yoga mais adequados para quem pretende aumentar a consciência corporal e reduzir o estresse”, acrescenta Rubens, que vai ministrar a prática inaugural na Care Club, que será transmitida ao vivo na plataforma Zoom (link abaixo).

Conhecido por surpreender seus alunos a cada aula, Ivaldo Bertazzo migrou para o online desde o início da pandemia e periodicamente promove aulas gratuitas para as pessoas experimentarem o método desenvolvido por ele. Neste domingo, ele vai ensinar movimentos para prevenir e atenuar dor nos ombros. A aula é de graça mas exige a separação de material como faixas, garrafa PET, barbante (confira a lista completa abaixo). Ivaldo explica os materiais no vídeo abaixo.

Material para a aula do Ivaldo Bertazzo:

1 Bastão de madeira, ou de PVC ou cabo de vassoura

1 Almofada densa grande ou o assento do sofá

1 Escova PET

1 garrafa de água de 1.270mL (modelo da foto) com água até a metade

2 metros de barbante

1 tira de pano de 2.2m (ou cinto do roupão ou do kimono)

1 banco

Mesa

Link para se cadastrar para assistir a aula: Aula GRÁTIS com Ivaldo Bertazzo – Método Bertazzo (metodobertazzo.com)

Vinyasa Yoga na Care Club

Aula inaugural, 27/11/21, às 8h30

Link: https://zoom.us/j/94575335394?pwd=V2ZmMXhpdVdLcmpqSmdPN1RMMDlNdz09

Vinyasa Yoga (1h15 de duração – aulas da manhã): R$ 70, cada (pacote especiais para 5, 10 ou 20 sessões)

Vinyasa Yoga (60min – aulas do horário do almoço: R$ 60, cada (pacote especiais para 5, 10 ou 20 sessões)

Vinyasa Yoga online: R$ 40, cada (pacote especiais para 5, 10 ou 20 sessões)