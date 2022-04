Destino: Ilhabela

O que você vai fazer no Dia das Mães? Se ela for esportista como eu, que tal presenteá-la antecipadamente com uma inscrição para uma trail running em Ilhabela? Aliás, duas, uma outra para você participar com ela. A segunda etapa do circuito 2022 do XTERRA, maior circuito off-road de trail running do mundo, será realizada exatamente nos dias 7 e 8 de maio, e tem provas e atividades para toda a família: corridas em montanha e trilhas de 5k (noturno e diurno), 10k (diurno) e 21k (diurno); Swim Challenge de 1.500m e 3 mil metros; triatlo (corrida, natação e ciclismo), que pode ser solo, em duplas ou trios; e a corrida kids.

Ilhabela, como o nome diz, é um local paradisíaco com opções singulares de lazer no litoral norte paulista, a balsa sai de São Sebastião. Frequentei muito o local durante a adolescência. São mais de 40 praias e 20 cacheiras, fui muito para a Cachoeira da Toca, para Praia de Castelhanos, Feiticeira, do Sino, Do Curral. Fiz muitas coberturas jornalistas dos campeonatos de pescas no Mar Azul, da Semana de Vela, passeios de lancha até Alcatrazes para praticar mergulho. Fiz dezenas de trilhas por lá. O problema, se é que isso é um problema, é sempre lembrar do repelente e do protetor solar. Outra dica, esta aprendi com o ultramaratonista Sidney Togumi – você vai demorar o dobro do tempo do asfalto para completar as corridas nas montanhas, e se sua mãe for focada em paces baixos pode não curtir. Agora, se sua mãe for da turma do alto rendimento do e já do trail há ainda mais um atrativo: a etapa Ilhabela vale classificação para o mundial do XTERRA WORLD CHAMPIONSHIP, no Havaí. Além disso, terá uma premiação total no valor de R$ 35 mil para distribuir entre os vencedores.

“O XTERRA é uma competição desafiadora, mas foi desenvolvida não apenas para esportistas que focam em performance. O evento abraça as pessoas que buscam sair da zona de conforto e querem uma vivência inusitada que una natureza e esporte. Escolhemos Ilhabela para receber duas etapas do calendário de 2022 pela história que a marca tem com a cidade, foi onde tudo começou e seguimos essa trajetória de sucesso”, comenta Bernardo Fonseca, CEO da X3M, proprietária do XTERRA Brazil. XTERRA é o maior circuito off-road de trail running do mundo e estreou no Brasil exatamente em Ilhabela, em 2005.

Para o prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, o evento faz parte da tradição da cidade. “Ilhabela e XTERRA são perfis que se combinam perfeitamente e por isso têm uma história belíssima de muitos anos. Entendemos como nosso dever incentivar um dos maiores eventos esportivos do mundo, ainda mais sabendo que o esporte é um dos principais fatores para a chegada de turistas e o incremento de nossa economia”, assinala.

Após Ilhabela, o calendário do XTERRA terá mais oito etapas: Ilha Grande (RJ), Ibitipoca (MG), Ouro Preto (MG), Paraty (RJ), Estrada Real (MG), Ilhabela (SP) novamente, Itabira (MG) e Búzios (RJ).

SERVIÇO

Inscrições: www.xterrabrasil.com.br

Valores entre R$ 85 (corrida Kids) e R$ 522 (triatlo)

Local: Em frente ao Hotel Pelicano – Av. Princesa Isabel, 423 (Perequê)

Cronograma:

Sábado – 7 de maio

7h – 21h » XTERRA Village aberto

7h – 8h » Entrega de kits do triatlo – Local: Praia do Perequê

7h30 » Abertura da área de transição (XTERRA Triathlon)

7h30 – 8h45 » Check-in dos atletas XTERRA Triathlon

8h00 – 9h45 » Entrega de kits (Swim Challenge) – Local: Praia do Perequê

8h45 » Fechamento da área de transição (XTERRA Triathlon)

9h » LARGADA XTERRA TRIATHLON

9h45 » Fechamento T1 (Natação)

10h » LARGADA SWIM CHALLENGE 1,5k

10h15 » LARGADA SWIM CHALLENGE 3k

12h15 » Fechamento T2 (Bike)

14h » Premiação XTERRA Triathlon

14h30 » Premiação SWIM CHALLENGE

18h » 19h » Cine OFF (Local: XTERRA Village)

19h » LARGADA TRAIL RUN 5k

20h » Premiação TRAIL RUN 5k

21h » XTERRA Village será fechado

Domingo – 8 de maio

7h – 8h » Entrega de kits Trail Run – Local: Praia do Perequê

8h – 15h » XTERRA Village aberto

8h15 » LARGADA TRAIL RUN 21K

8h30 » LARGADA TRAIL RUN 10K e 5K

10h » LARGADA DAS BATERIAS DO XTERRA KIDS

14h » Encerramento Trail Run

14h15 » Premiação Trail Run 21K 10K E 5K

15h » Encerramento