Destino Itaipava: com trail run, MTB, duatlo e muita emoção

Vem aí a 6ª etapa da temporada 2019 do XTERRA, agora na região serrana do Rio a 68 km da capital fluminense, de 24 a 25 de agosto, com atividades também para a criançada. Ainda há vagas. #trailrun #duatlo #XTERRA #BlogCorridaParaTodos

As montanhas, o frio aconchegante das colinas, as regiões vivas em cor verde e os estradões de terra são algumas das vantagens que os inscritos terão. São três distâncias de trail run visando atender todos os tipos de corredores, desde o amador que prefere caminhar em família e amigos (5,5K), passando pelo atleta de nível médio que já almeja ir além (10K), até o nível avançado, que consegue concluir uma meia maratona (21K) sem dificuldades.

A previsão é que 2 mil atletas participem do duatlo (3,2km corrida + 20km bike + 6km corrida), trail run em três distâncias (5,5K, 10K e 21K), a da corrida Kids para crianças de até 14 anos e a exclusiva e inovadora prova de mountain bike em formato de seis horas, a chamada MTB Cup X6, que terá sua versão mais light, de três horas de duração, para atender ciclistas que ainda não se sentem preparados para um desafio completo. As inscrições, a partir de 130 reais e com vários tipos de descontos, estão disponíveis através do link http://twixar.me/Qr6n.

Atenção, o X6 acontecerá somente na etapa de Itaipava e consiste em uma experiência de seis horas pedalando em um percurso de XCO nos padrões mundiais, podendo ser realizado individualmente, em duplas ou em quartetos. A prova acontecerá na pista criada pelo campeão mundial de mountain bike Henrique Avancini, no Sítio São José, no Vale do Cuiabá, em Itaipava. Devido às especificidades de uma competição tão longa, o trajeto precisou sofrer algumas alterações, tornando-o assim mais propício para atletas amadores que buscam a diversão e muito tempo sobre a bike. Apesar do nível diminuído, ciclistas profissionais já estão garantidos e ansiosos pela disputa que acontecerá no domingo, 25 de agosto.

“Optamos por criar a versão reduzida do MTB Cup X6, que é o X3. Isso foi pensando nos atletas que não se sentem seguros ou preparados para participar do pedal de seis horas. Esses mesmos ciclistas poderiam fazer o X6 em dupla ou quarteto, por exemplo, que dividindo daria exatas três horas para cada um ou até menos, mas nem todo mundo tem um companheiro de bike, um amigo que tope fazer uma prova nesse formato. É uma etapa inédita, em Itaipava, que é um dos berços do MTB brasileiro e também possui ótimas trilhas para os corredores. Desta forma acreditamos atender todos os amantes de mountain bike e os trail runners”, conta Gabriela Côrrea, gerente do XTERRA no Brasil.

Com a novidade da prova de MTB, é natural que haja um grande interesse de mountain bikers pelo Brasil, porém as competições de corrida em trilha e duatlo também vão oferecer momentos marcantes pelos cenários incríveis de Itaipava.

“É um formato de competição que vem crescendo bastante pela integração que ela traz entre os competidores. Alguns atletas optam por correr solo e aí o desafio é muito maior, a preparação para esta prova solo é muito intensa. Em dupla ou quarteto gera mais diversão e expectativa entre os atletas. Um ciclista sai e os outros ficam ali torcendo, comentando, esperando o amigo chegar, enfim, será uma prova muito legal e vai beneficiar o público também, que poderá assistir o tempo todo por ser um circuito de XCO. Espero que o MTB Cup X6 fique de vez”, torce Edivando de Souza, embaixador XTERRA de MTB e campeão na temporada de 2015.

O XTERRA Itaipava é apresentado pelo SESI. As agências Travel Run e Pugliese Turismo, através de seus sites (www.travelrun.com.br e www.puglieseturismo.com.br), oferecem pacotes especiais de hospedagem para atletas e acompanhantes interessados em qualquer edição do XTERRA.

SERVIÇO

XTERRA Itaipava 2019

Local: Sítio São José, Vale do Cuiabá, Itaipava – RJ

Data: 24 e 25 de agosto

Modalidades: Duathlon, Trail Run (5K, 10K e 21K), MTB Cup X6 (incluindo versão reduzida) e corrida kids

Realização: X3M Sports Business

Mais informações e inscrições: http://twixar.me/Qr6n