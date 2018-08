Destino: Maratona de Nova York

Confira as dicas da maratonista Valery Mello e de especialistas no próximo Mizuno Run Talks (MRT), dia 25 de agosto. É de graça, baste se inscrever. #maratona #dicas #BlogCorridaParaTodos

O tiro de canhão na largada em Staten Island sobre a ponte Verrazano, a voz de Frank Sinatra entoando “New York, New York”, os cincos distritos da cidade, milhares de pessoas nas ruas torcendo e a chegada no Central Park: a maratona na Big Apple é um sonho a ser vivido pelos corredores. Como tornar esse sonho realidade é o tema do próximo Mizuno Run Talks, no sábado, 25 de agosto, em São Paulo.

Quem vai comandar o bate-papo é o jornalista e maratonista Ricardo Capriotti, apresentador e coordenador de esportes da rádio Bandeirantes de São Paulo onde apresenta o programa Fôlego, destinado à corrida de rua. Começou a correr em 1999 e já participou de mais de uma centena de provas no Brasil e no exterior.

Para as palestras a Mizuno convocou, além de Valery – que vai correr Nova York este ano, dia 4 de novembro-, o nutricionista do time feminino de futebol do Corinthians Marcelo Ferreira e o psicólogo do Centro de Apoio ao Atleta Competitivo do Clube Paineiras do Morumbi Arthur Ferraz.

Ciclo de palestras pensado especialmente para quem vive a corrida de rua e o triatlo, o MRT já virou parte da preparação dos atletas para grandes provas, trazendo informações exclusivas, sorteios de produtos Mizuno e descontos na expo. As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas, neste site: www.mizuno.com.br/talks.

Programação

9h30 – Recepção dos participantes e convidados

10h05 – Palestra “Os desafios psicológicos na Maratona de Nova Iorque” – por Arthur Ferraz

10h25 – Palestra “Nutrição & Performance: como a nutrição pode melhorar a performance para os maratonistas”, por Marcelo Ferreira

10h45 – Bate-papo com participação da corredora Valery Mello e mediação do jornalista Ricardo Capriotti

11h05 – Sorteio

11h15 às 13h – Expo

Convidados:

Arthur Ferraz – psicólogo formado pela PUC-SP, é especialista em psicologia do esporte pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), psicólogo do Centro de Apoio ao Atleta Competitivo do Clube Paineiras do Morumbi. Trabalhou com atletas em cinco jogos olímpicos – 2004, 2012, 2014 (inverno), 2016, 2018 (inverno). Triatleta, completou 13 provas de IRONMAN (com quatro participações no mundial do Havaí) e uma maratona.

Marcelo Ferreira – graduado pela Universidade Paulista (SP), pós-graduado em Nutrição Esportiva pela Universidade Gama Filho, pós-graduando em Nutrição Esportiva Funcional e em Fitoterapia. Atende em consultório particular direcionado a atletas de alta performance e desportistas em geral. É nutricionista do time de futebol feminino do Corinthians desde 2017 (integrante do grupo de nutricionistas formado por cinco profissionais + equipe multidisciplinar).

Valery Mello – contadora, mãe e atleta amadora, já correu sete maratonas – entre elas Boston, Chicago e Buenos Aires em 3h02m29s. Vai para desafio em Nova Iorque em 2018. Instagram: @valery_mello

Mizuno Run Talks – Maratona de Nova York

Sábado, 25 de agosto

Das 9h30 às 13 horas

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1336, Vila Olímpia, São Paulo, SP

Estacionamento disponível no local: primeira hora – R$ 14; demais horas – R$ 8

Próximos MRTs

6/10 – Maratona da Disney, em São Paulo

24/11 – Metas para 2019, em São Paulo

1/12 – Virada Esportiva, em São Paulo