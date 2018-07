Dez corridas de rua para “turistar”

A prova mais irreverente do Brasil, a Pé na Carreira, chega à a oitava edição em Fortaleza, será em 30 de julho. Na mesma data também tem 10k em Bonito e 21k no Rio. Neste sábado tem treinão em Porto Alegre. Confira abaixo as dez opções bacanas para correr e levar a família e amigos juntos, para passear. #corridaparatodos

Pé na Carreira em Fortaleza

Com largada e chegada no Parque Bisão, em Mucuripe, a corrida tem algumas peculiaridades, como as distâncias: meia légua (3,3km – caminhada), uma légua (6,6km) e duas léguas (13,2km). A corrida pode ser em quarteto ou solo e incentiva o jeito moleque e hilário do cearense, na largada, por exemplo, a buzina dá lugar a uma vaia, e os corredores podem ir fantasiados, este ano o tema é circo. Largada às 6h30, dia 30 de julho. O kit participativo, só peitoral, já esgotou. Há o Básico (camiseta branca, bag, peitoral) por R$70 e o Completo (camiseta vermelha, toalha, bag, peitoral) por R$ 90. Inscrições online e presenciais (Loja Pratick e CIAA). Aceitam pagamentos em Dotz e a inscrição presencial tem R$5 de desconto. Organização da Nova Letra. As corridas individuais de um légua e duas léguas tem premiação em dinheiros para os três primeiros colocados: R$ 300, R$ 200 e R$ 100. Só haverá hidratação durante a corrida para os inscritos, pedem para os pipocas levarem a própria água. #xôpipoca

Corrida de Inverno em Bonito

Também dia 30 de julho rola a terceira Corrida de Inverno de Bonito, que faz parte do Circuito Rota das Estações da TV MS Record. Percursos de 10k e 5 k, com largada às 8h na Praça da Liberdade (também conhecida como a Praça do Peixe). A corrida fecha o Festival de Inverno de Bonito (FIB), a inscrição custa R$ 60, mais taxas, e dá direito a ingresso do Balneário Monte Cristo. Informações pelos telefones (67) 3348-3911 e (67) 99169-9131. Clique aqui para inscrição online

Asics Golden Run Rio

Planejado para ser a meia maratona mais rápida do país, o novo percurso é na orla carioca, com largada no Leblon (às 7h) e chegada no Flamengo – confira o vídeo abaixo. Serão seis pontos de hidratação e atendimento médico, cinco com isotônico e dois com gel de carboidrato. Para a torcida, haverá um ponto com música ao vivo. Na dispersão, os corredores encontrarão tendas com massagem, fisioterapia e crioterapia, estrutura pensada para a recuperação adequada dos participantes. A retirada do kit vai rolar na sexta e sábado anteriores, na EXPO ASICS Golden Run (Associação do Comitê Rio da Ação da Cidadania, Av. Barão de Tefé, 75) com palestras sobre preparação, hidratação e dicas estratégicas sobre o percurso e massagem para os atletas. Para quem está bem treinado há o desafio FlyteFoam, que vai premiar quem se manter mais tempo correndo em uma esteira que chega a velocidade de um maratonista de elite (20.8 km/h). O prêmio é um dos novos tênis da linha de velocidade da marca japonesa: Noosa FF, GEL-DS Treiner 22 e Dynaflyte. As inscrições para a prova estão abertas e podem ser conferidas em www.asicsgoldenrun.com.

Vem aí o Circuito Banco do Brasil

Projeto inédito de corrida de rua – para adultos (5k e 10k) e para crianças entre 4 e 14 anos (1k) – que acontecerá em oito capitais. A corrida de estreia será em 6 de agosto, na Praia de Copacabana, no Rio. O Circuito do Banco do Brasil seguirá para Belo Horizonte (MG), no dia 13 de agosto, Porto Alegre (RS), em 15 de outubro, Belém (PA), no dia 12 de novembro, e São Paulo (SP), em 19 de novembro. Em breve, serão divulgadas as datas de Brasília (DF),Curitiba (PR) e Salvador (BA). A expectativa é de receber um total de 30 mil participantes em todas as etapas. Por meio de aplicativo e site específicos do projeto, o participante terá acesso a dicas de treino, informações gerais sobre os percursos, previsão do tempo, ver os amigos que estão no evento, além de fazer download de suas fotos ao longo da corrida e ainda ter acesso ao resultado, dentre outras funcionalidades. O APP estará disponível para Android e iOS. No dia da prova, haverá programação especial para os acompanhantes, com aulas de yoga e zumba. As inscriçõespara as primeiras etapas – custam R$ 80 (corrida adulto individual – 5km e 10km); R$ 120,00 (corrida kids – adulto e uma criança – 1km); e R$ 160 (corrida kids – adulto e duas crianças – 1km – já estão abertas no site: www.circuitobancodobrasil.com.br. Atenção, quem pagar a inscrição com Ourcard tem 50% de desconto.

Meias em Brusque e Pomerode

Provas ideais para “turistar” e correr. Tem 21k em Brusque dia 20 de agosto, com opções de trajetos menores de 5k e 10k. O valor de inscrição até 25 de julho é de R$ 70. A largada acontece às 8h, do Pavilhão de Eventos Fenarreco. Em Pomerode a 21k é em 29 de outubro, será a décima edição, com a opção também de 6k, 10k trail run – que acontece um dia antes da prova (28) – e maratoninha kids. O segundo lote está à venda no valor de R$ 70, até 19 de julho. Para 10k train run o valor é único de R$ 60 até o dia 17 de outubro. As inscrições para todas as meias maratonas podem ser feitas no site www.correbrasil.com.br.

Corrida em Manaus

Está marcada para o dia 13 de agosto a Pátio Gourmet Healthy Run, que promete reunir os corredores amadores e profissionais do Amazonas. As inscrições – de 65 reais, mais a taxa do site- para os percursos de 5k e 10k estão abertas e podem ser feitas no site www.ticketagora.com.br, até 9 de agosto. Há descontos de 15% para grupos de corrida com 20 participantes ou mais. Entrega de kit dias 11 e 12 de agosto na Loja Pátio Gourmet, com apresentação da identidade e comprovante de inscrição. A largada/chegada no estacionamento do Pátio Gourmet (Avenida Djalma Batista). O percurso é plano, e percorre as avenidas Djalma Batista e Constantino Nery. Às 6h50 terá início a corrida para deficientes visuais e cadeirantes; e às 7h será dada a largada para o público geral, categorias masculino e feminino. Premiação em dinheiro para os três primeiros, tanto da 10k como da 5k: R$ 1 mil, o primeiro, R$ 800, o segundo, e R$500, o terceiro lugar. Essa premiação também será oferecida aos vencedores das categorias ‘deficientes visuais’ e ‘cadeirantes’.

Corrida beneficente em Campinas

A prova mais solidária do calendário esportivo de Campinas está de volta. A 12ª edição da Corrida e Caminhada Mais Vida 3M Boldrini será em 13 de agosto, com largada às 8h em novo local, o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. A caminhada é de 6k e a corrida de 6k e 10k. A prova é beneficente e 100% da renda é doada para o Centro Infantil Boldrini, hospital filantrópico que atua no cuidado a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue. As inscrições já podem ser feitas através do site da Noblu Sports (www.noblu.com.br), com variação de valores conforme os lotes forem esgotando: 1º lote (R$85); 2º lote (R$90); 3º lote (R$95) e 4º (R$100). Há premiação em dinheiro para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino da modalidade corrida 10K: R$2 mil; R$1mil; R$500; R$300 e R$200, respectivamente. “Para nós é muito importante contribuir com uma causa nobre através do esporte”, destaca Guto D´Ottaviano, sócio-proprietário da Noblu Sports.

Escola de Corrida em Porto Alegre

Depois do sucesso do treinão com Giovani dos Santos em Curitiba, com a participação de 600 corredores previamente inscritos, a 361º Running School desembarca em Porto Alegre. “Temos investido nos relacionamentos com atletas, varejistas e consumidores porque acreditamos que essa é a melhor estratégia de fortalecimento de marca e de feedback”, explica o gerente de marketing da 361°, Sérgio Baccaro, lembrando que a marca começou a ser conhecida pelos brasileiros durante os Jogos Olímpicos Rio 2016, por ter sido apoiadora oficial da competição. O primeiro treino em Porto Alegre será realizado no sábado, a partir das 8h, e terá como ponto de encontro a Loja Girardi (Av. Dr. Nilo Peçanha, 2.245 – Três Figueiras). Cada aula terá uma dinâmica diferente, contando sempre com a orientação de professores especializados. Os corredores serão incentivados a participar de um plano de fidelidade que dá direito a prêmios. Quanto maior a assiduidade nos treinos e mais check-ins e postagens nas redes sociais com as hashtags #361brasil e #361runningschool, maior a recompensa. Veja o regulamento completo em: http://bit.ly/2u4gz4M. A iniciativa vai contemplar, ainda este ano, a capital de São Paulo e uma cidade em Santa Catarina, ainda a ser definida.

Treinão carioca

O Bossa Nova Mall no próximo dia 23 de julho, às 8h, realiza o Treinão Bossa com percurso de 16k. Largada e chegada no shopping, o trajeto passará por toda Orla Conde, Porto Maravilha e Boulevard Olímpico, até chegar no Aquário do Rio. Os corredores também têm a opção de escolher quantos quilômetros desejam correr, variando entre 5k, 10k e 16k. O Treinão não tem restrição de idade, sendo assim um ótimo programa para toda a família. A inscrição para o treinão custa R$40 e tem a coordenação do Runners Club. Ao final, os participantes terão um café da manhã, muita música foodtrucks para comemorar a chegada. Inscrições e informações no site: www.bossanovamall.com.br/treinao.