Dez dicas de presentes para mães corredoras

Este ano, o Dia das Mães cai em 9 de maio, e como a maioria vai comprar as lembranças para as mamães pela internet, resolvi ajudar. Tem de máscara, a relógio, tênis de corrida e produtos de beleza. São presentes que já testei e recomendo. Preços entre R$ 35 a R$ 2.899,00. O nome do presente está com o link do e-commerce. Além deles há os lançamentos recentes de tênis da Nike (Pegasus 38), da Asics (MetaSpeed), entre outros, que têm as informações detalhadas em posts aqui no blog. Mas se a grana estiver curta, convide sua mãe para correr com você, ela vai adorar. Mas os dois de máscara, por favor.

Máscara Antiviral Block (R$ 35) – Da marca brasileira Insiders, esta máscara me surpreendeu mesmo. Sua tecnologia Antiviral Permanente garante uma eficiência de 99,9% contra vírus e bactérias. Ela tem uma estrutura encorpada e robusta. Sua eficiência foi comprovada em testes realizados conforme a norma internacional ISO 18184. Pode usar o dia inteiro, mas se encharcar de suor tem que trocar. É de elastano e se ajusta bem ao rosto, e tem elástico em volta da cabeça. Eles têm camisetas incríveis até roupa íntima também, tudo antiviral.

Elixir H2O Beauty (R$ 66,90) – Da marca brasileira Make More, é um fluído hidratante facial com hidrorevitalização, ação antioxidante, minimizador de poros. Um verdadeiro coringa para aquele após treino, para dar um up quando ainda vai demorar um pouco para chegar em casa para tomar banho. Tem uma fragrância deliciosa. Costumo usar logo depois da corrida ou no home office, quando dá aquele sono depois do almoço. Revitaliza na hora.

Espuma Higienizadora (R$ 78) – Da marca brasileira CASA feito brasil. Entrevistei a fundadora Lena Peron e fiquei encantada, equipe 99% feminina, tudo orgânico, transformaram artesanato brasileiro em produto luxo. E esta espuma prova que é possível lavar as mãos sem água. Inovador, sustentável e um ótimo produto para manter as mãos limpas sem ressecar. Rende 200 “lavadas”.

ASSINATURA STRAVA (R$ 118,80 – anual) – O Strava é a maior e melhor rede social de corredores, com esta assinatura sua mãe terá acesso métricas avançadas, painel de treinamento, rotas e muito mais. Nestes tempos de pandemia é um incentivo a mais.

Top Signature Power (R$ 179,90) – Da marca brasileira Authen, especializada em vestuário esportivo para mulheres. Este top segura a onda de todos os tamanhos de seios. É um top duplo de compressão com quatro pontos de sustentação. Além do mais, o espaço entre os tops interno e externo pode ser usado como grande bolsão, onde é possível levar celular, chave ou outro objeto que você precise carregar, sem que ele balance e atrapalhe sua corrida. Para maior conforto, seu tecido tem costuras lisas para evitar atrito na performance. Tenho um azul.

Bermuda Compressora 4P (R$189,90) – da marca brasileira da estilista e esportista Cris Racca. Com quatro ótimos bolsos: dois maiores na frente onde cabem de celular, documentos à garrafa pequena para hidratação e dois pequenos atrás perfeitos para gel. É a confeccionada com tecido tecnológico de alta compressão, texturizado e com proteção solar UV+50. Tecido biodegradável, homologado pela Rhodia. Tenho uma preta.

Top Nike Alpha UltraBreathe Feminino | Nike.com (R$329,99) – este aqui tem um caimento maravilhoso, e sua mãe vai arrasar na academia ou nos parques, ou treinando em casa mesmo. Para fechar, tem que já vestir com o de cima fechado, e só fechar o debaixo, se tiver alguém para ajudar a fechar, melhor ainda. Segura super bem o busto. Feito com tecido tecnológico que não deixa a peça encharcar de suor. Tem nas cores branca e preta..

Tênis Racer Silva (R$ 499,89) – meu companheiro de 2020, este modelo da Fila é um baita tênis bom. Dos com entressola com fibra de carbono é o mais barato. Fora que é lindo, e todo mundo pergunta o nome. Aliás o Silva dele é em homenagem ao maratonista mexicano Gérman Silva, que usou um calçado com fibra anos atrás da Fila, que agora foi retomado. Se a grana estiver sobrando, tem o Tênis Nike Air Zoom Alphafly Next% Eliud Feminino | Nike.com – R$ 1.800. Este nunca usei, mas os melhores maratonistas do mundo já aprovaram.

Tênis UltraBoost 21 (R$999,99) – tenho usado este modelo da adidas nos últimos três meses. No começo pegou um pouco no peito do pé, mas depois ficou perfeito. É macio e tem retorno de energia bacana, para treinar sem dó nem piedade. O difícil é manter esse material da entressola branquinho. Gosto muito do contraforte, parece das nadadeiras. É muito mais tecnológico que bonito.

Polar Vantage M2 (R$ 2.899,00) – Sou apaixonada pelos relógios da Polar, o meu é o V2, edição anterior a esta. Além das horas, timer, GPS, frequencímetro, tem testes e esta versão tem sugestão de treino de corrida e de ginástica. Monitora 32 esportes e linka direito do o Strava. Conecta com o celular e dá para acessar as notificações e controlar a música durante os treinos. Há opção de te avisar que você está sentando há uma hora e que precisa tomar água. Sua mãe merece!!! Essa cor da foto é a dourada/champanhe.