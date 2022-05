Dez Milhas da Garoto será dia 25 de setembro

Há dois anos sem ser realizada por causa da pandemia, a Garoto acaba de anunciar em coletiva a abertura das inscrições da 31ª edição das Dez Milhas, tradicional corrida de rua que acontece no Espírito Santo, em Vila Velha, num dos percursos mais bonitos do país. Também vai ser realizada a 19ª Garotada, edição da corrida infantil, a maior do Brasil, na véspera. Na última edição, foram 14 mil participantes e o evento esportivo rendeu cerca de R$ 2 milhões para a cidade. A prova está confirmada para 25 de setembro e o percurso será o mesmo, com chegada dentro da fábrica da Garoto, e premiação em dinheiro, totalizando R$ 100mil.

Criada para celebrar o aniversário de 60 anos da Garoto, em 1989, a Dez Milhas conquistou atletas profissionais e amadores. A prova é oficializada pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo) e FECAt (Federação Capixaba de Atletismo) e organizada pela Yescom, mesma empresa responsável pela Maratona Internacional de São Paulo e pela Corrida de São Silvestre.

No total, serão 16 mil vagas para competidores de todo o país, sendo 14 mil inscrições para Dez Milhas Garoto e duas mil para a Corrida Garotada. “É a maior corrida de rua do estado e o kit desse ano exalta a Terceira Ponte. E haverá a opção do kit Premium, para quem quiser ter a experiência de largar logo após a elite”, explicou Marcos Freitas, Gerente de Marketing da Nestlé Brasil. A Nestlé comprou a Garoto anos atrás, mas manteve o a marca e a corrida.

Tiane Marcarine, campeã da categoria Capixaba 2016 e 2019, vai com tudo defender o tri. Ela começou a correr despretensiosamente em 2008 e, em 2016, começou a treinar sério. No mesmo ano, venceu a categoria Capixaba. “A Dez Milhas Garoto é a festa do corredor capixaba”, afirma a fundista.

As inscrições podem ser feitas até o dia 10 de setembro, nos sites www.dezmilhasgaroto.com.br e www.corridagarotada.com.br. “A inscrição da Garotada é R$ 50 e o kit é igual aos adultos. O percurso mudou, este ano vai ser próximo ao Shopping Vila Vela. E há combos para inscrições de toda a família. E vamos ter várias atividades para as crianças na retirada do kit”, explica Freitas. Na Garotada podem participar crianças e jovens de 6 a 17 anos.

Outra novidade é tecnológica. “A Dez Milhas terá uma tecnologia capaz de identificar o participante através do chip de cronometragem e vai transmitir mensagens motivacionais personalizadas em um ponto do percurso da prova”, conta Freitas.

Sobre a corrida

Há mais de três décadas, a Dez Milhas Garoto oferece aos atletas a possibilidade de contemplar um dos percursos mais bonitos do Brasil, com passagem por famosos pontos turísticos do Espírito Santo – como a Terceira Ponte, que divide os municípios de Vitória e Vila Velha. A largada da corrida acontece na Praia de Camburi, em Vitória, e a chegada é em frente à fábrica da Garoto, em Vila Velha, em um percurso de 16,09 quilômetros.

A partir das 7h10, os competidores largam para a corrida conforme a categoria – cadeirante; cadeirante com guia; atleta com deficiência; elite feminino; elite masculino; pelotão premium; atleta capixaba; colaboradores; e pelotão geral.

A premiação será em dinheiro para os vencedores das diversas categorias, tais como os atletas que completarem o circuito em menor tempo no geral, melhores capixabas, melhores colaboradores da Garoto e melhores cadeirantes. Além disso, a premiação para os primeiros brasileiros será no valor R$ 10 mil. Para o público infanto-juvenil da corrida Garotada, os competidores que chegarem ao pódio ganharão itens esportivos.

SERVIÇO

19ª Corrida Garotada

Data: 24 de setembro

Local e horário de largada: Shopping Vitória, 8h.

Idade mínima: podem participar da corrida competidores nascidos entre 2005 e 2016 nas categorias:

– 6 e 7 anos – 200 m

– 8 e 9 anos – 400 m

– 10 a 13 anos – 800 m

– 14 a 17 anos – 1.600 m

Inscrições pelo site www.corridagarotada.com.br

Valor da inscrição: R$ 50,00 (individual)

Entrega do kit: 23 de setembro

31ª Dez Milhas Garoto

Data: 25 de setembro

Horário da largada:

A partir das 7h10 (Verificar categoria/horário no site oficial do evento)

Largada: Avenida Dante Michelini x Avenida Luiz Manoel Vellozo, Praia do Camburi (Vitória-ES)

Inscrições até 10 de setembro pelo site www.dezmilhasgaroto.com.br

Valores da inscrição:

– Individual: R$ 95,00

– Pelotão Premium: R$ 250,00 (200 vagas)

– Pacotes Familiares:

. Combo 1: 1 Adulto + 1 Criança – valor total da inscrição: R$ 120,00.

. Combo 2: 1 Adulto + 2 Crianças – valor total da inscrição: R$ 145,00.

. Combo 3: 1 Adulto + 3 Crianças – valor total da inscrição: R$ 170,00.

Entrega do kit: 23 e 24 de setembro