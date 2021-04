Dezenas de atletas vão tentar o índice olímpico em maratona na Holanda

Por pouco o Missão NN Running não fracassou. Ela seria realizada na Maratona de Hamburgo, em 11 de abril, como uma forma de ajudar os atletas em busca do almejado índice olímpico, que foi dificultado nesse cenário sombrio da pandemia do coronavírus. No entanto, essa maratona foi cancelada dias antes por conta do aumento de casos na Alemanha. Pois bem, em uma semana o diretor dessa maratona, Frank Thaleiser, e sua equipe ergueram um evento do zero, para garantir o sonho olímpico de 50 atletas de 20 países que participariam dessa missão. Mudaram a prova para 18 de abril, na Holanda. Escolheram a cidade de Enschede, a 4 km da fronteira com a Alemanha, com o trajeto todo dentro do Aeroporto de Twente, que está fechado.

NN Running é o melhor time de maratonistas do mundo, com cerca de 30 atletas. A base é no Quênia e a grande estrela – Eliud Kipchoge, que vai correr domingo. Para Eliud, ouro na Rio 2016, será apenas uma preparação para a olimpíada. Mas, se ele acordar iluminado, esporte é bom por causa disso, deve voar baixo. Ele chegou há dois dias a Enschede e já treinou no local, que achou muito bonito. Na coletiva realizada nesta sexta, o campeão prometeu uma bela corrida para mostrar a todos que estamos vivendo uma tremenda transição para um mundo melhor. Eliud defende a causa que nada é impossível para o ser humano. E provou isso em Viena, correndo pela primeira vez na história uma maratona abaixo de 2 horas – mas como foi um evento não oficial, o tempo não valeu. Desde então, os fãs do esporte esperam que ele carimbe essa marca em um evento oficial.

Para a Maratona de Twente, todos os atletas foram testados e não haverá público. O índice olímpico para maratona é de 2:11:20 para homens e 2:29:30. O prazo vai até 31 de maio. Nenhum brasileiro vai participar dessa competição. Por enquanto, Daniel Chaves (2:11:10) e Paulo Roberto de Almeida Prado (2:10:08) foram os únicos fundistas brasileiros a conseguir o índice. A largada será às 8h30 (horário da Holanda) e no Brasil será possível acompanhar ao vivo no canal da NNRunning no YouTube.