Dia 18 de novembro tem 5ª Beauty Run em São Paulo

Sephora confirma corrida de rua feminina com trajeto de 6Km e premiação para as cem primeiras colocadas. Desta vez o percurso será na Marginal Pinheiros, próximo a Shopping Eldorado. Inscrição a R$250. #BeautyRun #CorridaDeRua #BlogCorridaParaTodos

A marca espera 4.200 mulheres no trajeto de 6 km. A arena da corrida será montada no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo, e a largada está programada para às 7h, em percurso na Marginal Pinheiros. Acompanhe os próximos passos no Facebook – clique aqui . A inscrição pode ser parcelada em até três vezes. O segundo lote vai ficar dez reais mais caro. Vale lembrar que em 2017 o primeiro lote acabou em 24 horas.

Estão programados pré e pós corrida, oferecendo experiências incríveis às participantes com aulões gratuitos, atrações especiais, além da melhor experiência de todas as edições, com mais de R$ 500 em produtos de beleza de suas marcas exclusivas! É uma corrida para ir com as amigas se divertir, não é uma prova para fazer tempo – é cheia de paradões de caminhantes. Também uma boa opção para estrear na corrida de rua em grande estilo.

O grande atrativo sempre é o kit: camiseta, bolsa e shorts personalizados e amostras de produtos, além de um kit finisher, que poderá ser escolhido no momento da inscrição e deverá ser retirado ao término da corrida, até as 11h30, na arena do Shopping Eldorado. Este kit conterá itens de marcas queridinhas como CAUDALIE, DERMAGE, DIOR, GIVENCHY, MARC JACOBS BEAUTY, MISSHA, TOO FACED, NARS, CLINIQUE, KAT VON D, MAC e muito mais! No final da corrida, a marca está preparando uma atração surpresa.

PREMIAÇÃO

Todas as 4.200 inscritas levam para casa uma medalha pela participação. Os prêmios diferenciados serão entregues até a centésima colocação. As 5 primeiras colocadas recebem prêmios especiais mais 1 voucher da academia BIO RITMO para a prática de atividades físicas gratuitas. Conheça todas as premiações:

1ª colocada

1 ano grátis de atividades nas academias BIO RITMO;

Medalha + troféu de participação;

KIT de produtos contendo 1 necessárie Dolce & Gabana + 1 perfume Dolce, da Dolce & Gabana + 1 paleta de contorno Pro Sculpting da MAKE UP FOR EVER + 1 perfume Live Irresistible Blossom Crush, da Givenchy + 1 Luna Play FOREO;

2ª colocada

9 meses grátis de atividades nas academias BIO RITMO;

Medalha + troféu de participação;

KIT de produtos contendo 1 necessárie Dolce & Gabana + 1 perfume Dolce, da Dolce & Gabana + 1 paleta de contorno Pro Sculpting da MAKE UP FOR EVER + 1 perfume Live Irresistible Blossom Crush, da Givenchy + 1 Luna Play FOREO;

3ª colocada

6 meses grátis de atividades nas academias BIO RITMO;

Medalha + troféu de participação;

KIT de produtos contendo 1 necessárie Dolce & Gabana + 1 perfume Dolce, da Dolce & Gabana + 1 paleta de contorno Pro Sculpting da MAKE UP FOR EVER + 1 perfume Live Irresistible Blossom Crush, da Givenchy + 1 Luna Play FOREO;

4ª colocada

4 meses grátis de atividades nas academias BIO RITMO;

Medalha de participação;

KIT de produtos contendo 1 necessárie Dolce & Gabana + 1 perfume Dolce, da Dolce & Gabana + 1 paleta de contorno Pro Sculpting da MAKE UP FOR EVER + 1 perfume Live Irresistible Blossom Crush, da Givenchy + 1 Luna Play FOREO;

5ª colocada

2 meses grátis de atividades nas academias BIO RITMO;

Medalha de participação;

KIT de produtos contendo 1 necessárie Dolce & Gabana + 1 perfume Dolce, da Dolce & Gabana + 1 paleta de contorno Pro Sculpting da MAKE UP FOR EVER + 1 perfume Live Irresistible Blossom Crush, da Givenchy + 1 Luna Play FOREO;

As 50 primeiras colocadas ganham, além da medalha de participação, 1 Luna Play, da FOREO + 1 pó translúcido mini ultra HD Loose Powder da MAKE UP FOR EVER + 1 Cleanser Night, da FOREO;

As 100 primeiras colocadas ganham, além da medalha de participação, um 1 pó translúcido mini ultra HD Loose Powder da MAKE UP FOR EVER + 1 Cleanser Night, da FOREO;

SERVIÇO:

Sephora Beauty Run – São Paulo

Data: 18 de novembro de 2018

Local : Shopping Eldorado – Avenida Rebouças, 3970 – São Paulo (arena no estacionamento do shopping), largada às 7h na Marginal Pinheiros

Modalidade: corrida feminina, trajeto de 6 km

Valor da inscrição: 1° lote R$ 250 reais / 2° lote: R$ 260

Forma de pagamento: parcelamento em até 3x no cartão de crédito

Retirada do kit: 15 e 16/11 nas lojas Sephora do MorumbiShopping, Shopping Eldorado e Shopping Pátio Paulista. O horário da retirada será das 10h às 22h.

No dia 17/11, a retirada será apenas na loja Sephora do Shopping Eldorado, das 10h às 22h.