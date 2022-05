Dia das Mães: dicas de presentes para quem deixou para última hora

Tudo bem, não foi só você caro leito, cara leitora, que foi engolido pelo dia a dia e deixou para véspera a compra do presente do Dia das Mães. Há dois caminhos, escrever um belo cartão e anexar o comprovante da compra eletrônica, ou correr nas lojas. Para ganhar tempo, seguem cinco opções para a mãe corredora, como eu. Agora, se faltar dinheiro, dou um conselho: dê um vale-massagem, e seja o massagista da sua mãe neste domingo. Aproveite e ajude no preparo do almoço e lave toda a louça, sem ela pedir. E mais, vá na corrida dela deste domingo – vamos ter Graacc e Wings for Life – entre várias outras, e, de surpresa, faça aquela torcida especial na chegada. Será inesquecível.

Livro Nascido para Correr (Globo Livros/ R$ 30) – Christopher McDougall, jornalista e corredor amador, sofria problemas ao se exercitar e, quando procurou um médico ouviu este diagnóstico: “O corpo humano não foi projetado para esse tipo de exagero”. Ele decidiu tirar a limpo essa afirmação, e chegou aos Tarahumara, indígenas que vivem na região de encostas e cânions da fronteira mexicana com os Estados Unidos, que são os melhores corredores do mundo. Correm normalmente sem sapatos ou com uma sandália rústica nos piores terrenos e condições. Mas chegar até essa tribo não foi nada fácil. Disponível na Amazon, clique aqui para acessar. Disponível também em ebook.

Creme Reparador para Calcanhares Danificados (Granado/R$ 58) – pé de corredor sempre necessita de cuidados. Sabe aquelas rachaduras horrorosas no calcanhar? Esse creme acaba com elas, e previne para não aparecerem. Como acaba de começar o outono, a época é ideal para dar aquela hidratada no pé. A fórmula é 100% lanolina e por isso consegue recuperar até os calcanhares mais rachados. Livre de parabenos, corantes e fragrâncias. A vende nas farmácias e site da marca. Clique aqui para acessar.

Viseira (FastPace/R$ 72) – melhor viseira feminina do mercado, traz estampas bem descoladas e acabamento superior. Feita com elástico inteiriço e forrada, para que a pele do rosto não fique marcada durante as corridas. A fábrica é em Recife (PE) e entregam em todo Brasil. Algumas lojas especializadas em corridas tem para pronta entrega. Confira no site da marca. Clique aqui para acessar.

Linha Grit, Tops e Bermudas (Authen/R$239,90) – as peças dessa linha são sucesso absoluto entre as corredoras. São feitas especialmente para a mulher brasileira com tecidos tecnológicos e vários bolsos estratégicos. Agora todos os produtos foram atualizados em comemoração do sétimo aniversário da marca. As testão com 32% menos atrito e as bermudas ganharam bolsos mais amplos. Á venda no site da marca. Clique aqui para acessar.

Tênis para corrida Float Maxx (FILA/R$ 799,90) – modelo foi lançado nesta quinta, 5 de maio, depois de 24 meses de testes e pesquisas, e teve o aval de 22 atletas. Como o nome diz, ele é maximalista, tem uma entressola alta, mas não é daqueles com placas de carbono. Os destaques são leveza, amortecimento e versatilidade, vai bem para quem está começando com as caminhadas até quem vai competir uma ultramaratona, como Laurindo Nunes que em agosto vai competir a Comrades Marathon, na África do Sul, uma prova muito dura de 89km, com um modelo desses nos pés. À venda nas lojas multimarcas e no site da marca. Clique aqui para acessar.

Zero Jacket (On Running/ R$849) – marca suíça que tem Rafael Nadal entre os sócios, tem escritório em São Paulo. Os tênis dão a sensação de se correr em nuvens, e este corta vento também. Super leve, repele a água. Ideal para correr naqueles dias que você fica na dúvida se vai chover ou não, e meio friozinho. É feita com poliamida 100% reciclada, na proporção 80% poliamida e 20% elastano. Lavagem na máquina. Frete grátis e se não gostar do produto, tem 30 dias para devolver. À venda no site da marca. Clique aqui para acessar.

Relógio Inteligente com GPS Pacer (Polar/ R$ 1.999,00) – modelo exclusivo para corredores, recém-lançado com previsão de entrega em 20 de junho. É pensado para o corredor e se comunica com app da marca. Está disponíveis nas cores preta ou azul, as outras esgotaram. Clique aqui para acessar.