Dia do Desafio virtual

Devido às restrições impostas pela pandemia da COVID-19, nesta quarta-feira. 27, o Dia do Desafio vai ser bem diferente: virtual. Todas as ações da 26ª edição do evento serão realizadas em ambiente digital com o objetivo de conectar cidades, instituições e pessoas. Da sua casa, você pode realizar as ações propostas, retomar uma atividade física que já praticava ou criar seu próprio treino/desafio e compartilhar com as hashtags #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio.

A proposta da campanha é estimular novos hábitos e rotinas para a prática de atividades físico-esportiva em casa. O Dia do Desafio consolidou-se como um dos mais importantes movimentos comunitários de combate ao sedentarismo. É coordenado mundialmente pela TAFISA (The Association For International Sport for All) e no Continente Americano pelo Sesc São Paulo, com apoio institucional da ISCA (International Sport and Culture Association) e da UNESCO. ViaQuatro e a ViaMobilidade, concessionárias responsáveis pela operação e manutenção da linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô de São Paulo, aderiram ao Dia do Desafio.

Até 2019, o Brasil e mais 13 países do Continente Americano: Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Honduras, Nicarágua, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela – participaram do Desafio Trienal, iniciado em 2018, no qual as duplas de cidades (sorteadas em 2018) além de disputarem entre si somariam esforços para aumentar o número de praticantes de atividades físicas e esportes, em uma competição que seguiria até 2020.

COMO PARTICIPAR

Inspire no site www.diadodesafio.org.br e bora se mexer! Compartilhe em suas redes sociais desafios, vídeos com práticas de atividade física, bate-papos, relatos de experiências e boas práticas relacionadas a importância da prática de esportes e atividade física. Use #DiaDoDesafio e #JuntosNoDiaDoDesafio Siga as redes sociais oficiais do Dia do Desafio e ative as notificações– facebook.com/odiadodesafio – instagram.com/esportesescsp

Nas redes sociais tem atividades e desafios dos mais diversos. É só colocar uma roupa confortável, calçar o tênis e se mexer. E às 16h tem Live no Youtube com Magic Paula (Basquete), Serginho (Vôlei) e o jornalista Vladir Lemos. Vão debater os desafios do esporte durante a pandemia.