Dia Internacional de Conscientização à Lesão na Medula Espinhal e a Wings for Life World Run

Diferente de todas as outras corrida por dois motivos: não ter linha fixa de chegada e destinar 100% do valor das inscrições para a pesquisa da cura da lesão da medula espinhal, a Wings for Life World Run teve papel fundamental na criação do Dia Internacional de Conscientização à Lesão na Medula Espinhal, que foi criado pela Sociedade Internacional da Medula Espinhal (ISCoS) para ser no dia 5 de setembro. Desde 2016, essa data é dedicada às pessoas com algum tipo de lesão na medula espinhal e à sua conscientização. Uma data para falar sobre inclusão, igualdade de oportunidades, acessibilidade e levar esperança às pessoas com deficiência, seus familiares e amigos.

Ao longo de nove edições, a Wings for Life World Run já arrecadou cerca de 40 milhões de euros por meio das inscrições à prova, cujo valor total é revertido em prol da causa. Nesta temporada, mais de 161 mil pessoas, de 192 países, foram às ruas, seja por meio da prova física ou pelo aplicativo oficial da prova, para participar do evento. Entre elas, 920 estavam em uma cadeira de rodas. No Brasil, Bruna Kajiya e Lucas Fink, campeões mundiais de kitesurf e skimboard, respectivamente, foram os embaixadores, assim como Neymar Jr e Christian Horner, chefe de equipe de Fórmula 1 Oracle Red Bull Racing, pelo mundo.

“A Wings for Life World Run teve vários avanços, além de ter proporcionado uma enorme conscientização para todas as pessoas que vivem com questões ligadas à lesão na medula espinhal”, afirma Anita Gerhardter, CEO da Wings for Life International. “Por causa das doações, agora podemos apoiar grandes estudos clínicos. Estamos nos desenvolvendo de forma extremamente rápida”, completa.

INSCRIÇÕES 2023

No ano que vem, no dia 7 de maio, a Wings for Life World Run chegará à sua 10ª edição. Em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa pode participar. Basta fazer o download do aplicativo oficial da prova, disponível aos sistemas operacionais Ios e Android, e se inscrever (os cadastros serão abertos nos próximos meses).