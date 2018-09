Dia Nacional do Atleta Paralímpico com Verônica Hipólito

A data, 22 de setembro, será marcada com campeonato da Liga Nescau Jovem Pan, no Clube Esperia, onde a atleta será anunciada embaixadora da competição, da qual participam estudantes de todo o Brasil. #paradesporte #atletismo #superação

“Estou muito feliz e honrada de fazer parte desse time, de representar uma marca que acredita em valores que sempre tive em minha vida, ou seja, nas pessoas, na bondade, na energia positiva. A educação e o esporte caminham juntos. E podem transformar o mundo para melhor. Nescau tá aí mostrando isso: podemos ser o que quisermos, quando quisermos. Só precisamos acreditar, nos esforçar, e daquele empurrãozinho que amigos, técnicos, professores, familiares e agora empresas como a Nestlé, nos dão”, afirma Verônica.

Verônica será a sétima embaixadora da LIGA NESCAU, que já conta com a jogadora de vôlei Tandara, o craque Falcão, a judoca Mayra Aguiar, o ex-nadador Thiago Pereira, a ginasta Flávia Saraiva e o jogador de basquete Yago Mateus. O campeonato reúne até novembro mais 7 mil estudantes das 300 instituições participantes.

Atualmente, Verônica se recupera de mais uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, mas segue em atividade e voltando aos treinos. Ela conquistou as medalhas de prata e bronze nos Jogos Paralímpicos do

Rio de Janeiro em 2016, nas provas de 100 metros e 400m na classe T38 feminino (para atletas com deficiência física oriunda de paralisia cerebral). Também foi campeã mundial nos 200m e vice nos 100m em Lyon/2013, ouro nos Jogos Parapanamericanos de Toronto nos 100m, 200m, 400m e prata no salto em distância, campeã sul-americana nos 100m, 200m e salto em distância, além de ser pentacampeã brasileira dos 100m e 200m.

Na segunda rodada do torneio estudantil, sábado, no clube Esperia, serão disputadas provas de judô para deficientes visuais, além de disputas esportivas de judô, futsal e atletismo, envolvendo mais de mil participantes. No domingo (23), é a vez da natação adaptada. Também será oficializado o sétimo embaixador da quarta temporada, escolhido entre destaques da paradesporto nacional. A Liga Nescau é a única competição promovida pela inciativa privada a incluir portadores de deficiência, além de criar uma ação inédita ao unir esporte e paradesporto no Brasil,