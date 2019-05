Dicas campeãs para a Wings for Life World Run

A etapa brasileira da corrida global acontece no domingo, 5 de maio, no Rio; e Letícia Saltori e José Eraldo, campeões verde-e-amarelo da edição 2018, contam o que pode fazer “A” diferença nesse tipo de prova sem linha de chegada. A corrida de rua é beneficente, a renda com as inscrições é dirigida as pesquisas para a cura da lesão medular, e ainda há inscrições que podem ser feitas presencialmente na retirada do kit. #wingsforlifeworldrun #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

O que passa na sua cabeça durante uma corrida? Na minha passa zilhões de coisas, é quando me inspiro e resolvo problemas. Como saltei de paraquedas durante um ano aprendi nos treinamentos que a força mental é tudo. Visualizar o salto inteiro – mentalmente – antes dele acontecer faz uma baita diferença. E levei isso para o kart – corri dois anos e cheguei a subir no degrau mais alto do pódio – e para as corridas, onde nunca venci nem na categoria por idade, mas também nunca terminei caminhando nem com bolhas nos dedos dos pés.

Acredito que para grande parte dos corredores, a força mental é um dos principais componentes para alcançar o objetivo pré-definido. Seja para um treinamento ou a disputa de uma maratona, o sistema nervoso precisa criar mecanismos para fazer com que o corpo consiga suportar o desafio proposto de um modo mais eficiente.

Com a palavra Letícia e Eraldo.

O que passa na sua cabeça durante uma prova?

Letícia Saltori: Antes da corrida, eu já tenho uma grande meta a cumprir. Mas, eu gosto de me testar: durante a prova, uso alguns quilômetros para checar as minhas reais condições de conseguir chegar bem próximo ou até mesmo em cheio na meta. Gosto de perceber, por meio da respiração, esse momento e sentir como as pernas reagem. A partir daí, eu inicio outras pequenas metas, como buscar me manter à frente ou até mesmo bem próximo ao primeiro grupo. Conforme vou progredindo, arrisco todas as fichas. Já passei por dias ruins e precisei reavaliar as metas. Gosto de entreter a minha cabeça para me manter dentro da prova. Não gosto de desistir, mas já fiz isso em casos que colocaria em jogo uma prova no dia seguinte. Você precisa ser forte mentalmente para saber decidir quando este momento chega.

José Eraldo: Durante a prova, é a hora que eu tenho para colocar todo meu treino em prática, colocar em ação aquilo que me propus a fazer. Penso como se fosse a última vez que estaria correndo, afinal cada corrida é única, especial e uma nunca será igual a outra. Determino o tempo que eu quero correr (ritmo/pace) e tento me concentrar ao máximo para não errar o ritmo.

Qual é o momento mais difícil para se manter focado?

Letícia: Na largada. Não é algo que me atrapalhe tanto, mas a gente gosta de bater papo na largada. Sempre tem alguém legal, um conhecido, mas não dá pra bobear, pois isso pode acabar prejudicando o bom aquecimento antes da prova. Ou, até mesmo, não achar um lugar/posição interessante para largar mais à frente.

Eraldo: O momento mais difícil de se manter focado é quando o corpo começa a apresentar sinais de desgaste. Começa uma briga entre o psicológico e o físico. Nessa hora, bate um desespero e tenho que ser forte para me manter focado.

Qual estratégia você utiliza para se manter foco ao longo da prova?

Letícia: Todo mundo corre por uma causa. Alguns não sabem disso, parece algo bobo, mas é importante ter em mente o que te fez chegar até ali. A linha de largada me emociona pra caramba. Inúmeras vezes eu choro, sou chorona mesmo! Então, eu uso toda essa emoção que me fez buscar estar ali, quantas coisas precisei abrir mão para enfim estar ali! Depois, eu deixo o meu coração e muitas lembranças positivas rodarem soltos, costumo assistir vídeos motivacionais, vídeos meus correndo e evito pensar em coisas negativas, pois isso rouba energia.

Eraldo: Ao longo da prova, eu tento manter pensamentos positivos e me concentrar no pace que quero correr. Muitas vezes, penso na minha família, nos meus amigos e no quanto gostariam que eu fizesse uma boa prova. Vou para a prova imaginando a alegria deles me vendo fazer uma boa participação.

Como consegue controlar a mente para que o corpo não desista antes de alcançar o objetivo?

Letícia: Tenho isso muito definido na vida e na corrida. Treino duro semanalmente para chegar bem nas provas ou em algo que quero muito. Então, meu corpo sente essa segurança. Só vou parar se algo não permitir o avanço da minha corrida ou se a minha integridade física possa ficar afetada.

Eraldo: Antes da prova, mentalizo e repito para mim mesmo várias vezes que não vai ser fácil, que vou ter momentos de dificuldades e tenho de me preparar psicologicamente para isso. Em outras palavras, estou preparado para o pior, assim quando acontecer isso, eu já estarei consciente para enfrentar uma situação que meu corpo queria desistir.

