Dicas de Brandon Payne e Tom House

Quem gosta de esporte já ouviu falar nos treinadores estadunidenses Brandon Payne e Tom House. O primeiro é do basquete, seu pupilo mais famoso é Stephen Curry (Warriors), um dos melhores arremessadores da história; e o segundo, de futebol americano do time do marido da Gisele Bündchen, Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers), que disputa sua 21ª temporada com a mesma energia de 20 anos atrás. Tá, mas o que isso tem a ver com corrida de rua? Tudo, os treinadores participaram do Summit de Alta Performance da Under Armour e deram dicas valiosas de como a tecnologia vem lapidando os atletas, e isso vale para qualquer modalidade.

O evento virtual foi realizado pela Under Armour Brasil nesta terça-feira, 22 de junho, com apresentação do jornalista e corredor amador Bruno Vicari (ESPN). E será disponibilizado gratuitamente, mediante a cadastro, nesta quinta-feira, às 18h. Quem abre o evento é Chris Coelho, general Manager da marca, que explica que a Under Armour desenvolve soluções técnicas e funcionais que antes não eram atendidas. Aliás, os novos modelos UA HOVR Phantom e UA HOVR Infinite 3 já estão sendo fabricados no Brasil com tecnologia norte-americana. Esses dois modelos para corrida de rua trazem um chip na entressola, que conectado ao smartwatch ou ao celular, via app Map My Run, é capaz de medir até o comprimento das passadas e quanto tempo os pés ficam no ar, entre diversas outras métricas, que se bem analisadas por um treinador podem te transformar em um corredor no mínimo mais eficiente. “No final de cada dia, nossa missão é fazer você melhor”, afirmou Coelho. Este app é da Under Armour. Clique aqui para conhecer.

A Under Armour é praticamente a caçula das grandes marcas esportivas, foi fundada em 1996 nos EUA pelo estudante universitário Kevin Plank. Cansado de suar muito nos jogos de futebol americano, defendendo o time da universidade, começou a desenhar novas camisetas de material sintético, que não encharcavam. E começou a dar para os colegas de time, seu argumento de venda era: se você gostar dê uma de presente a um amigo. No final de 1996 fechava a primeira grande venda da Under Armour: 17 mil dólares. Ele não seguiu na carreira de atleta, mas foi vitorioso na de empreendedor.

Voltando aos treinadores. Tom House tem 75 anos e é super conectado, antes de ser treinador de futebol americano, era de beisebol. “Com a tecnologia o treinador não precisa mais chutar nada, você tem todos os dados em mãos e vai ajustando a eficiência do atleta, vai lapidando a performance de cada atleta usando a tecnologia. A arte do treino está em dividir em etapas os exercícios, físicos e mentais, aliado à ciência”, explica.

Brandon Payne afirma que a mecânica do movimento é única, é impressão digital de cada atleta. E cabe ao treinador ajudar cada um de forma distinta, para que se torne uma versão melhor a cada dia. “Com a tecnologia sabemos quando o atleta tem que descansar, para que não chegue à fadiga absoluta, que sempre resulta em lesões”, acrescenta. Para conferir todas as dicas desses super feras da alta performance basta se cadastrar, clique aqui, e conferir a apresentação nesta quinta-feira, 24 de junho, as 18h.