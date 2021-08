Do cérebro a beleza: confira 4 benefícios da corrida para o organismo

Dia desses me peguei lembrando de uma largada na Meia Maratona do Rio, a maior muvuca na largada. E fiquei conversando com vários corredores. Cada um tinha uma dica ou explicava o que a corrida tinha melhorado na sua vida. Por isso decidi ir atrás, perguntar aos médicos quais os benefícios da prática esportiva para o coração, cérebro, circulação e para nossa beleza.

CORAÇÃO: dizem que coração de atleta bate mais lento, em repouso, e que o colesterol bom é muito bom. Para falar dos benefícios da corrida para o coração, procuramos dr. Juliano Burkhardt, nutrólogo e cardiologista, membro Titular da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), da American Heart Association e da International Colleges for Advancement of Nutrology. Mestrando pela Universidade Católica Portuguesa, em Portugal, atuou e atua como docente e palestrante nas suas especialidades na graduação e pós-graduação. O médico tem certificação Internacional pela Harvard Medical School, para tratamento da Obesidade. É diretor médico do V’naia Institute e diretor Científico Brasil da European Academy of Personalized Medicine.

“De maneira geral, a prática continuada de exercícios físicos como a corrida melhora a disposição, auxilia na perda de peso; pode ajudar a reduzir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom; melhora a capacidade do músculo cardíaco e confere maior controle da pressão arterial. Por outro lado, o sedentarismo tem impacto direto na saúde, pois favorece o aumento de peso, da pressão arterial, da glicose e de lipídeos no sangue, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Dicas simples como subir escadas, se movimentar mais, fazer caminhadas e corridas diariamente são atitudes que ajudam a diminuir o colesterol. A redução do colesterol é uma das coisas mais importantes a se fazer para promover a saúde geral do coração. Você precisa ser ativo por 30 minutos na maioria dos dias. Como um estilo de vida saudável requer motivação e encorajamento, arranjar um amigo de treino pode ajudar! A corrida e os treinos aeróbicos melhoram a circulação coronariana e nos membros inferiores. Segundo estudos, o exercício aeróbico protege o coração doente, pois facilita a remoção de mitocôndrias (organelas responsáveis por produzir energia para as células) disfuncionais nas células cardíacas.”

CÉREBRO: quem vai explicar os benefícios da corrida para o cérebro é o dr Gabriel Novaes de Rezende Batistella, médico neurologista e neuro-oncologista, membro da Society for Neuro-Oncology Latin America (SNOLA). Formado em Neurologia e Neuro-oncologia pela Escola Paulista de Medicina da UNIFESP, hoje é assistente de Neuro-Oncologia Clínica na mesma instituição. O médico é o representante brasileiro do International Outreach Committee da Society for Neuro-Oncology (IOC-SNO).

“Exercitar o corpo regularmente diminui o risco de desenvolver a doença de Alzheimer. O exercício melhora o fluxo sanguíneo e protege a memória; estimula mudanças químicas no cérebro que melhoram o aprendizado, o humor e o pensamento. O exercício mantém suas habilidades de raciocínio afiadas. Além de melhorar a saúde do coração, exercícios regulares de resistência, como correr, nadar ou andar de bicicleta, também podem promover o crescimento de novas células cerebrais e preservar as células cerebrais existentes. A liberação de endorfina gera reações de euforia e bem-estar, que também ajudam a manter o humor. Correr pode criar novos neurônios, melhorando a cognição e ajudando o organismo a envelhecer com saúde.”

CIRCULAÇÃO DAS PERNAS: ter uma boa circulação vascular nas pernas é um ganho e tanto para encarar a vida com muita saúde até o fim. Para discorrer sobre este tema chamamos dra. Aline Lamaita, cirurgiã vascular, membro da diretoria (comissão de marketing) da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia, do American College of Phlebology, e do American College of Lifestyle Medicine. É formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (2000), especialização em Lifestyle Medicine pela Universidade de Harvard (2018) e título de especialista em Cirurgia Vascular pela Associação Médica Brasileira. Hoje ela dedica a maior parte do tempo à Flebologia (estudo das veias).

“Tanto a caminhada quanto a corrida são boas para a saúde e alguns benefícios são comuns em ambas as modalidades, como por exemplo, o controle da hipertensão, da diabetes e do colesterol e a liberação de endorfinas, hormônios que relaxam o corpo, geram sensação de bem-estar e auxiliam a boa qualidade do sono. Mas ambos são excelentes para o sistema circulatório, pois a prática de exercícios físicos aumenta o fluxo da circulação do sangue e melhora o retorno venoso com a finalidade de levar oxigênio às células dos músculos e tecidos próximos. Assim como o sangue chega nos membros inferiores, ele precisa retornar ao coração para ser bombeado novamente. Na corrida, a capacidade de perda energética e, consequentemente, de perda de peso é maior. Além de contribuir para a queima de gordura, o exercício ajuda a desenvolver os músculos e fortalecer o sistema imunológico. Para diminuir as dores pós-corrida, uma boa estratégia é apostar nas meias elásticas esportivas de compressão. Elas têm compressão graduada que pode variar de 15-23 mmHg até 20-30 mmHg dependendo do fabricante e são capazes de: melhorar o retorno venoso, manter a musculatura aquecida, reduzir a fadiga muscular, acelerar a recuperação, diminuir a incidência de câimbras e dores na panturrilha, além oferecer efeito benéfico durante o exercício – o que pode melhorar a performance. Há um efeito imediato e uma ação pós-atividade física. O uso da meia diminui os produtos de degradação, os ácidos lático e pirúvico, que estão ligados àquela dor muscular do dia seguinte (ou 48 horas depois) de uma corrida, por exemplo. No caso da meia, acelerando a circulação, ela diminui a concentração desses ácidos. Apesar dos multibenefícios, é importante sempre ficar atento às especificações da meia, tirar medidas adequadas para que a meia tenha um ajuste perfeito nas pernas e consultar um cirurgião vascular.”

BELEZA: todo mundo quer ficar lindo das fotos das redes sociais. E claro que, logo após uma corrida, aquele brilho no olhar dá um destaque especial. Para conferir cientificamente se a corrida pode deixar as pessoas mais bonitas, consultamos a dra. Beatriz Lassance. Ela é cirurgiã plástica formada na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, com residência em cirurgia plástica na Faculdade de Medicina do ABC. Trabalhou no Onze Lieve Vrouwe Gusthuis , em Amsterdã (Holanda). É membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, da ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), da American Society of Plastic Surgery, do American College of LifeStyle Medicine e do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida.

“O acúmulo de radicais livres nos tecidos é um dos fatores que levam ao envelhecimento. A atividade física consome energia e consegue, com isso, neutralizar esses radicais, melhorando o que chamamos de estresse oxidativo. A circulação na pele fica melhor. O exercício acelera o metabolismo de todo o organismo, as células são estimuladas a absorverem mais nutrientes, e secretar toxinas de maneira mais eficiente. Durante a corrida, toda a nossa circulação fica mais solicitada. O sistema arterial (sangue que “alimenta” os músculos em movimento, por exemplo) aumenta seu fluxo, e consequentemente, o aporte de nutrientes e oxigênio para todos os tecidos. Com a melhor no fluxo sanguíneo, o sistema linfático passa a trabalhar em maior velocidade, desintoxicando o organismo e diminuindo a retenção de líquidos. Isso se reverte na pele deixando-a mais hidratada, corada e mais viçosa. Também temos aumento de antioxidantes endógenos, que combatem os radicais livres; isso leva ao retardamento do envelhecimento, com efeito antiaging. Dessa forma, nosso corpo tem uma melhor resposta antioxidante com a prática regular de atividade física. Outro benefício das corridas é usar adequadamente a energia proveniente do carboidrato (açúcar) que consumimos, diminuindo o estresse oxidativo e evitando a glicação do colágeno, um processo no qual o açúcar excedente liga-se às fibras de sustentação da pele, favorecendo o aparecimento de flacidez e rugas.”