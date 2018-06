Dobradinha africana na Meia Maratona do Rio

Quinze mil corredores participaram dos 21K na manhã deste sábado, dia 2, na capital fluminense. #meiamaratonadorio #blogcorridaparatodos

Pupilos do nosso fundista campeão, o lendário Luiz Antonio dos Santos (LUASA), o queniano Paul Kipkorir cruzou a linha de chegada no Aterro do Flamengo com a marca de 01:04:05; e a etíope Mereset Merine com 01:15:21.

Na segunda colocação de ambas categorias deu Brasil. Giovane dos Santos (361º) chegou dois minutos depois, aos 01:06:13. E Géssica Ladeira, que treina com a lendária fundista Márcoa Narloch, completou a prova aos 01:19:17, seguida da companheira de equipe Rejane da Silva (01:20:22). “Estou muito feliz por ter conseguido pódio”, festejou Géssica.

A maioria dos corredores amadores começaram a chegar com duas horas de prova. Amanhã tem mais. Maratona do Rio com largada às 7h, do Recreio dos Bandeirantes. As distâncias de 6k e 10k, largam duas horas depois no Aterro do Flamengo.

Elite na Maratona do Rio

No percurso, que desfruta 100% da orla carioca , Frack Caldeira enfrentará grandes corredores de elite que já foram campeões da prova como o pernambucano Marco Antonio Pereira e o baiano Edmilson dos Reis Santana. Além dos brasileiros, Franck terá pela frente fortes atletas estrangeiros como o queniano Nicolas Kipkorir Chelimo. No feminino, destaque para a participação da queniana Priscilla Lorchima que venceu a Maratona do Rio em 2016 e luta pelo bicampeonato. Além dela, a talentosa Mirela Saturnino chega forte para lutar pelo pódio. A pernambucana já conquistou o 5º. 3º e 2º lugar em ouras edições da Maratona do Rio. A categoria de elite da prova de 42km contará com 37 atletas no masculino e 18 no feminino.

Atração Musical

Uma programação de atrações musicais gratuitas pretende embalar os participantes e quem estiver na torcida do Recreio ao Aterro do Flamengo. Os ritmos serão variados com a ONG Música Encantada, Qinho, Plínio Profeta, Rodrigo Penna, Rodrigo Sha e Segue o Baile com Zé Ricardo com participação de Mart´nália. A iniciativa Maratona com Arte, patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Movida, Accenture, Bondinho Pão de Açúcar, Estácio e JW Marriot, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS, pretende levar cultura para as ruas e criar um sinergia com o esporte.

Pódio Feminino

1º Mereset Merine – 01:15:21

2º Gessica Ladeira – 01:19:17

3º Rejane da Silva – 01:20:22

4º Caroline Kimosop – 01:25:20

5º Larissa Marcelle – 01:26:02

Pódio Masculino

1º Paul Kipkorir – 01:04:05

2º Giovane dos Santos – 01:06:13

3º Jacob Kiprotich – 01:07:17

4º Glenison de Carvalho – 01:08:23

5º Gustavo Nascimento – 01:08:27