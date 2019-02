Dobradinha brasileira na etapa de Curitiba do Circuito da Longevidade

Ederson Vilela e Kleidiane Barbosa conquistaram o pódio masculino e feminino dessa corrida de rua de 6km. Quatro mil pessoas participaram da etapa, realizada no domingo, 24 de fevereiro, na Praça do Atlético. #circuitodalongevidade #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

“Eu sabia que seria um trajeto duro desde o início, por conta do alto nível dos adversários”, disse Ederson, feliz com a vitória e o tempo de 17’48”. Kleidiane venceu com a marca de 20’21”. Como o circuito é beneficente, bancado pelo Bradesco Seguros, o valor das inscrições é totalmente direcionada para uma entidade. Desta vez foi para a Associação de Ginástica Rítmica (AGIR), instituição indicada pela Prefeitura de Curitiba. O projeto oferece aulas de iniciação na modalidade (com escolinhas dividida por idades) e conta com quatro equipes de alto rendimento, que disputam competições no Brasil e no exterior.

É tradicional deste circuito homenagear os mais longevos, que recebem troféus no palco. Desta vez foram homenageados: Elete Fiuza, de 77 anos; Jorge Atair, com 80 anos. Parabéns a todos os participantes.

A próxima etapa será dia 28 de abril, em Porto Alegre (RS) e as inscrições poderão ser feitas em breve, a preços populares, pelo site www.vivaalongevidade.com.br. Há também caminhada de 3km. Criado em 2007 com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da atividade física para um futuro saudável, com qualidade de vida e bem-estar, o Circuito da Longevidade também passará pelo Rio de Janeiro, Campinas, Salvador e Brasília. A expectativa é reunir mais de 40 mil pessoas nesta temporada.

Os campeões:

Corrida – Prova Masculina Classificação Nome Tempo 1 Ederson Vilela Pereira 17’48” 2 Altobeli Santos da Silva 17’51” 3 Damião Ancelmo de Souza 18’13” 4 Leandro Prates Oliveira 18’15” 5 David Benedito De Macedo 18’19” Corrida – Prova Feminina Classificação Nome Tempo 1 Kleidiane Barbosa Jardim 20’21” 2 Maria Aparecida Ferraz 21’12” 3 Jenifer do Nascimento Silva 21’25”