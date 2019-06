Dobradinha brasileira na Maratona do Rio

A umidade castigou os quenianos e Geovani dos Santos e Cristiane Alves Silva dominaram de ponta a ponta a corrida na manhã deste domingo, 23 de junho, na capital fluminense. #maratonadorio #maratona #BlogCorridaParaTodos

“Não consegui estabelecer o índice olímpico, ventou muito no km 30 e a umidade estava alta também, mas vencer a Maratona do Rio é para poucos. Estou muito feliz e quero voltar em 2020 para ser o bicampeão desta prova”, contou Geovani, atleta da marca chinesa 361. Já Cristiane é de Santo André e correu no Rio pela primeira vez.

A equipe Luasa, que venceu as últimas três edições, veio com nove atletas para correr este ano. Sete no masculino e dois no feminino. Luiz Antonio dos Santos, coach e dono da equipe conhecida pelo intenso intercâmbio com fundistas africanos, explicou antes da prova que o principal desafio hoje era a umidade. “Parece que a temperatura está agradável, nublado. Mas para os quenianos, que não estão acostumados com a umidade, o desempenho cai significativamente”, explicou. O problema é que você sua muito mais e fica muito mais cansado.

Realmente os africanos penaram com a umidade. Da Luasa a melhor classificação foi Monica Cheruto em segundo lugar. E da equipe da Fila o melhor colocado foi William Kimbor, quarto a cruzar a linha de chegada.

Quanto a mudança de percurso, os maratonistas aprovaram. O que não agradou foi o novo trajeto da prova de 10K, com 2,5km dentro de um túnel com todos os oito ventiladores desligados.

Pódio feminino – 42k

1ª Cristiane Alves Silva 2:50:23

2ª Monica Cheruto 2:51:52

3ª Roselaine Souza Ramos Benites 2:52:49

Pódio masculino – 42k

1º Geovani dos Santos 2:18:40

2º Antonio Wilson Lima 2:20:05

3º Edmilson dos Reis Santana 2:20:47