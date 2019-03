Dobradinha etíope na Maratona de Tóquio 2019

A chuva na manhã deste domingo, 3 de março, foi um obstáculo a mais para os maratonista. Venceram Ruti Aga, com a marca de 2:20:40, e Birhanu Legese, com 02:04:48. #TokyoMarathon #maratona #BlogCorridaParaTodos

“Estou muito feliz e quero agradecer a todo mundo da organização de Tóquio. O percurso é bom e se o clima estivesse melhor, com certeza eu poderia ter completado na casa 2 horas e 3 minutos e, de repente, até quebrado o recorde desta maratona”, declarou o campeão Legese na coletiva de imprensa, logo após a prova.

Ruti também culpou o clima. “As condições não foram favoráveis, o que acumulou muitas poças e grande quantidade de água no asfalto. Tive que saltar algumas poças para vencer, preciso aperfeiçoar esses saltos para a próxima maratona”, argumentou a fundista, que fez questão de ressaltar o público japonês, que abraçaram todos os participantes e incentivaram muito. O recorde feminino dessa maratona é de 2:19:47, estabelecido por Sarah Chepchirchir há dois anos.

No ano passado o japonês Suguru Osakom (02:05:50), segundo nessa maratona, estabeleceu o novo recorde japonês dessa distância. O recorde da prova é de Wilson Kipsang (Quênia) – marca de 02:03:58, estabelecida em 2017. Vale lembrar que o recorde mundial de maratona é do queniano Eliud Kipchog (02:01:39).

Este é uma das famosas Maratonas Majors e oferece organização de primeira. E vale ressaltar que no ano que vem a olimpíada será realizada nessa cidade. Ao todo se inscreveram cerca de 30 mil pessoas. Os brasileiros melhor colocados são dois amadores: Luana Fleury, 303ª colocada, com o tempo de 03:14:51; e Geraldo da Silva Filho, 313º colocado com o tempo de 02:37:36. Parabéns a todos!

Veja como foi: