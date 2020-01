Doe sangue e participe do sorteio de 30 inscrições para a 10km Tribuna de Santos

As inscrições para o 35ª edição da 10 KM Tribuna FM-Unilus começam em março, mas 30 pessoas estarão com suas vagas garantidas no final de fevereiro. No próximo dia 4 tem início uma nova edição da ‘Campanha Veia de Corredor Unilus’, que sorteará 30 inscrições gratuitas na corrida do dia 17 de maio, em Santos, para doadores de sangue, que participarem da iniciativa, realizada no Banco de Sangue da Santa Casa de Santos, em parceria com o Centro Universitário Lusíada (Unilus) e a Tri FM.

A campanha será realizada do dia 4 até o dia 28 de fevereiro e os participantes devem enviar o comprovante de doação para o e-mail trieventos@grupo-tribuna.com. As doações devem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 7 às 14h e sábados, das 7 às 11h. “Essa campanha já é uma tradição e uma maneira de promovermos uma importante ação social e, mais do que isso, difundir um trabalho tão importante”, comenta o diretor-presidente de A Tribuna, Marcos Clemente Santini, lembrando que a proposta também é incentivar a doação de sangue entre um público que tem qualidade de vida como prioridade.

QUEM PODE DOAR – o doador deve seguir alguns requisitos: estar em boas condições de saúde; pesar no mínimo 50 quilos; estar em jejum de no máximo duas horas; evitar alimentos gordurosos; não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação; não fumar por duas horas antes da doação; e estar descansado e ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas. Menores de 18 anos e maiores de 16 anos podem doar, mas precisam estar acompanhados dos responsáveis ou com formulário de autorização dos mesmos. Também é preciso apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial. Mais informações sobre doações de sangue diretamente no Banco de Sangue da Santa Casa de Santos, à Avenida Dr. Cláudio Luís da Costa, 50, bairro Jabaquara, pelo telefone (13) 3202.0600 – ramal 1218 ou no link santacasadesantos.org.br/banco-de-sangue.

0 35º 10 KM Tribuna FM-Unilus será realizado no dia 17 de maio, com largada no Centro de Santos e chegada na Praia do Gonzaga, junto à Praça das Bandeiras. No ano passado, foram 20 mil atletas inscritos, com nova “dobradinha” queniana com Nicolas Kiptoo Kosgei e Esther Chesang Kakuri, mas a grande atração ficou mesmo para a grande festa feita pelos amadores, principalmente os grupos uniformizados formados por empresas e academias, os famosos pelotões.