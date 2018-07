Doe sangue e salve vidas

25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Seja um corredor doador, principalmente se tiver sangue O+, O-, B+, B- e A- , e ajude a tirar o banco de sangue do nível crítico. Procure o hemonúcleo da sua cidade. #corredordoador #doaçãodesangue #sejadoador #BlogCorridaParaTodos #vemdoar

Mas como a doação de sangue impacta na rotina do corredor de rua? Para esclarecer eventuais dúvidas a Dra. Fabiula Schwartz, cardiologista do time de especialista da Maratona do Rio conversou com o Dr. Rafael Cunha, médico hematologista e hemoterapeuta do Instituto Nacional de Cardiologia. Confira abaixo.

São doados apenas até 450ml de sangue e o processo dura no máximo 10 minutos. Em São Paulo a Fundação Pró-Sangue preparou uma semana inteira de atividades, que se encerram neste sábado. Para reforçar o lanche pós-doação conseguiu o apoio de várias empresas, o que tornou a bandeja maravilhosa: Bauducco, Hyde Alimentos (suco Mupy), Folie (macarrons), Dona Dêola (bem-casados), Padaria da Esquina (pastéis de nata), Habib´s (sorvete soft), Gelliway da Meiway (mini-gelatinas), Casa Suíça (pãezinhos-de-mel e bolinhos), Paula Jabbur (das balas de coco recheadas), Amor Gourmet (bem-casados) e os Le Délice (brownies).

Para quem mora no Rio, o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) precisa de sua ajuda para repor o estoque do banco de sangue, que está crítico. Localizado no bairro de Laranjeiras, o hospital realiza cirurgias cardíacas pediátricas e de adulto pelo SUS, transplantes cardíacos e outros procedimentos de alta complexidade do aparelho cardiovascular. Para doar, entre em contato pelo telefone (21) 3037-2215.

Quais são as particularidades do corredor para doação de sangue?

No caso dos atletas, as mulheres podem ter anemia. Aliás, na presença de anemia, você não poderá doar sangue, mas pode indicar um amigo.

Quanto tempo devo ficar sem treinar após doar sangue?

Tire um dia de folga para doar. Não faça exercícios físicos vigorosos nas primeiras 24h após a doação e hidrate-se. Depois disso, você já poderá treinar.

Doar sangue pode interferir na performance?

Sim, temporariamente. Ao doar o sangue total, a quantidade de hemoglobina do sangue diminui e, com isso, é reduzida também a capacidade de entrega de O2 aos tecidos. Assim, o consumo máximo de O2 (VO2pico) é comprometido, ou seja: reduz seu desempenho. Mas é temporário! Estudos científicos mostram que isso é significativo em até três dias. Depois disso, não há expressiva redução da performance. Entretanto, para retorno completo do seu desempenho é necessária de 3 a 4 semanas após a doação. Assim, planeje sua doação para o momento mais adequado da sua rotina de treinos e provas. Para a doação de plaquetas e plasma, estudos mostram que em três dias seu desempenho já estará totalmente recuperado.

Quem pode doar?

Portar documento oficial com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais), pesar no mínimo 50Kg, não precisa estar em jejum.

Quem não pode doar?

Algumas situações impedem provisoriamente a doação de sangue, como gripe, febre, gravidez, amamentação, tatuagem ou ter recebido transfusão sanguínea há menos de um ano e outras. Confira todos os detalhes no site do HemoRio .