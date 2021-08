Dois modelos da linha Nitro chegam ao Brasil

Todo mundo que assistiu a maratona olímpica feminina conferiu no pescoço de Molly Seidel, medalha de bronze, um modelo Puma running verde água pendurado pelo cadarço. Pois bem, era o Puma Nitro Deviate Elite, calçado esportivo de performance com placa de fibra de carbono. A marca alemã, que na Rio 2016 e em London 2012, fez um baita barulho com a super estrela dos 100m rasos, Usain Bolt, comeu pelas beiradas em Tokyo 2020. Apostou as fichas na maratonista estadunidense e deu certo. E a Puma acaba de anunciar o pré-lançamento no Brasil, exclusivamente no e-commerce oficial, de dois modelos dessa nova linha Nitro: Deviate (R$ 1.199,90) e Velocity (R$ 799,90). Segundo a assessoria de imprensa, são poucos exemplares de cada e só nas cores salmão e laranja.

Depois de dois anos de desenvolvimento, a linha Nitro foi lançada nos EUA no dia 9 de março de 2021 com cinco modelos diferentes: Deviate Elite (US$ 200), Deviate (US$ 160), Velocity (US$ 120), Liberate (US$ 110) e Eternity (US$ 120). À época a marca anunciou doações para a ONG Women Win, que tem por objetivo aumentar o número de mulheres no esporte em todo o planeta. A linha Nitro marcou a volta da Puma ao mercado running globalmente.

Tá, mas e o modelo que a Molly usou na conquista do Bronze em Sapporo? O Nitro Deviate Elite não será lançado aqui, pelo menos por enquanto, nem os outros três. A diferença básica entre o Deviate e o Deviate Elite, além do preço, é o peso. O segundo é mais leve, tem menos borracha no solado. Ambos são modelos com placa de fibra de carbono ao longo de toda entressola, que chamam de tecnologia Innoplate. E Nitro é o nome da nova espuma da Puma, que oferece leveza e responsividade. Esse modelo tem duas camadas dela. E a opção do Deviate verde, mesmo tom do modelo usado por Molly, deve ser lançada em setembro. Já o Velocity não tem placa de fibra de carbono, mas tem conforto e durabilidade. Segundo a Puma, ele tem a tecnologia PumaGrip no solado, que garante estabilidade para qualquer terreno. Aquele modelo para usar direto e reto.

A Puma afirma que há diferenças no desenvolvimento e na fabricação dos modelos masculinos e femininos, e não escondem que agora o foco da marca é o público feminino. No momento patrocinam, além de Molly, a alemã Gesa Krause (3 mil metros com obstáculos), Aisha Praught-Leer (americana do time da Jamaica, corre os 1.500m), estadunidense Fiona O’Keefe (cross country – 5 mil metros) e a fundista estadunidense Taylor Werner. E avisam que pretendem patrocinar atletas brasileiras, o que é louvável. Fico triste ao ver os calçados das campeãs brasileiras das maratonas, sempre com tênis em estado de miséria. Alguma marca realmente tem que investir pesado na elite feminina e transformá-las em campeãs no esporte e nas redes sociais.