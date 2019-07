Domingo tem 4ª SP City Marathon com 15 mil corredores

Maratona mais caprichada da capital paulista terá largada no Pacaembu e chegada no Jockey Club, passando por vários pontos da capital paulista, a partir das 5h45. #maratona #SPCityMarathon #corridaderua #blogCorridaParaTodos

A prova, que acontece domingo, dia 28 de julho, terá trajeto também de 21K, com percurso que passará por pontos icônicos de São Paulo. A prova, organizada pela Iguana e patrocinada pela Cosan, é certificada pela AIMS (Associação Internacional de Maratonas e Corridas de Rua).

O maratonista Laurindo Nunes Neto, de 26 anos,se prepara para tentar defender seu título na Cosan SP City Marathon. Vencedor em 2017 e 2018, o catarinense vem buscar o tricampeonato. “Em 2017 estabeleci o recorde da prova, com 2:020:09; em 2018 fui bicampeão e este ano estou em busca de mais um ótimo resultado, se Deus quiser”, comentou Laurindo. No ano passado, o etíope Getu Kuremideksa e o queniano Johnathan Cheboswony completaram o pódio masculino, marcando2:23:08 e 2:24:09, respectivamente. As brasileiras Conceição Oliveira, Adriana da Silva e Dione Chillemi formaram o pódio feminino, com tempos de 2:56:00, 2:58:17 e 3:00:52.

Em seu primeiro ano, 2016, reuniu 12.539 concluintes (3.336 na maratona e 9.203 na meia maratona). Em 2018, dos 12.997 finishers, 4.043 fizeram a maratona – um aumento de 20% em relação à estreia. O tempo médio nos 42K também mudou com o passar dos anos. Em 2016, foi de 4h10min para homens e 4h35min para mulheres; no ano passado, de 4h16min para homens e 4h45min para mulheres, mostrando que o crescimento na quantidade de atletas aumenta o tempo médio de conclusão da prova.

Percurso: com largada em ondas a partir das 5h45 na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a corrida passará por pelo Minhocão, a Catedral da Sé, o Theatro Municipal, a Av. 23 de Maio e o Parque do Ibirapuera. A chegada será no tradicional Jockey Club. Várias atrações estarão distribuídas ao longo do percurso para incentivar e divertir os corredores: grupos de música, apresentação de tambores japoneses e quarteto de cordas, entre outras. Prefira ir de transporte público, ou motorista de aplicativo – o que vai facilitar muito, já que a largada é distante da chegada.

A corrida também contará com mais de 15 pontos de hidratação com água e Gatorade, reposição energética com gel de carboidrato e suporte com esponja e creme antiassadura, além de ambulâncias posicionadas em locais estratégicos do trajeto.

Após cruzar a linha de chegada, os corredores encontrarão uma arena com uma série de ativações, com atrações musicais, food park, serviço de massoterapeutas e áreas de recuperação muscular da Bio Ritmo e da Max Recovery, além de serviços de gravação de medalhas, foto e traslado da chegada até o ponto de largada.

SERVIÇO

EXPO Cosan SP City Marathon

Data: 26 e 27 de julho das 8h às 18h

Local: Transamérica Expo Center – Avenida Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387

Cosan SP City Marathon

Data: 28 de julho

Local: Largada na Praça Charles Miller, no Pacaembu, a partir das 5h45 (atletas com deficiência); chegada no Jockey Club.

SAC: 11 3097 3215