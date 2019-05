Domingo tem Corrida da Mulher-Maravilha no centro de São Paulo

Será a quarta edição desta corrida feminina na capital paulista, com largada no Vale do Anhangabaú, com percursos de 4 e 8km. #corridaderua #corridafeminina #blogcorridaparatodos

O diferencial desta prova são os kits padrão DC Comics e o capricho no look das participantes. O trajeto passa por alguns dos cartões postais do centro histórico de Sampa. Com largada única às 7h, as mulheres-maravilha sairão próximas à Avenida São João.

A Corrida Mulher-Maravilha é uma realização e organização da Yescom e da DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc, com patrocínio de ActVitta e Soulinda. A supervisão é da Federação Paulista de Atletismo. O apoio especial é da Prefeitura de São Paulo, através do SampaCor.

Está programada muita diversão na arena desta prova, conhecida por seu caráter não competitivo. Há muitas caminhantes no trajeto menor e como a maioria vai com as amigas para correr, conversar e se divertir, formando paredões. Se quiser correr mesmo o jeito é chegar bem cedo pra largar na frente e disparar.

A entrega do kit será nos dias 23 e 24 de maio – entre 10h30 e 20h30, e no sábado das 10h30 às 18h30 na mesma região da prova, no 5º andar do Shopping Light – Rua Cel. Xavier de Toledo, 23. Atenção – as datas para retirada de kit foram escolhidas no ato da inscrição conforme disponibilidade de vagas e deverão ser compridas. Não haverá entrega de kits no dia do evento conforme o regulamento.

Em julho vai rolar a edição mineira, dia 28 de julho em BH. Corrida e caminhada de 5k, bem legal para quem quer estrear nas corridas de rua. A largada será às 8h na Praça da Pampulha (Geralda Damata Pimentel). Mesmo local da largada. São dois os tipos de kit: Princesa Diana, R$ 129,00 e Mulher-Maravilha, R$ 179,00.