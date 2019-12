Domingo tem corrida dentro do Edifício Altino Arantes

Esta corrida é para quem está com os joelhos zerados. Construído em 1939 no centro da capital paulista, o Edifício Altino Arantes é um dos principais cartões postais da cidade, atualmente mais conhecido como Farol Santander. E será dentro dele, que os participantes da última etapa do ano do circuito Track&Field Run Series vão acelerar rumo ao topo, correndo 26 andares, o que vai totalizar 578 degraus. A corrida vertical é neste domingo, dia 15 de dezembro, com baterias a partir das 8h30. #corridavertical #Track&FieldRunSeries

Ainda há vagas e a inscrição custa R$179 no site oficial do evento. É possível testar o tênis Cloud X, da On Running, que alegam que dá a sensação de correr nas nuvens, basta sinalizar no site no ato da inscrição. Depois da prova tem que devolver o calçado. “Pelo segundo ano consecutivo estamos realizando esta edição exclusiva e muito divertida em um dos ícones da cidade de São Paulo. Iremos proporcionar uma estrutura diferenciada, um kit exclusivo com camiseta Track&Field e todo o conforto para que nossos atletas tenham a melhor experiência”, afirma Leonardo Artigas Abucham, coordenador de Marketing da TF Sports.

A programação terá início às 7h30, com atividades para os participantes, e a primeira largada está prevista para uma hora depois. E será uma ótima maneira de visitar e edifício impactante da cidade. Serão cinco baterias, uma delas será a elite na qual o atleta terá 10 minutos para finalizar a prova.

O circuito, criado há 16 anos, ganhou ainda mais abrangência em 2018 com o novo acordo entre a TF Sports, empresa do grupo Track&Field, e o Santander Brasil. A Etapa Farol Santander faz parte das cerca de 240 provas a serem realizadas em diversas cidades do Brasil durante os três anos de vigência do contrato. Os clientes do Banco têm 25% de desconto nas inscrições para as corridas.

Serviço:

Cronograma 15 de dezembro

07:30 – Início do Evento

08:30 – Largada Bateria A

09:00 – Largada Bateria B

09:30 – Largada Bateria Elite (até 10 minutos)*

10:00 – Largada Bateria C

10:30 – Largada Bateria D

11:15 – Premiação

Retirada kits – Santander Track&Field Run Series JK Iguatemi

Data: de 13 a 14 de dezembro

Horário de funcionamento: 10h às 22h

Local: Loja Track&Field do JK Iguatemi