Domingo tem corrida vertical no Farol Santander

Corredores de rua vão enfrentar os 578 degraus em direção à cobertura do Edifício Altino Arantes, no centro da capital paulista. #corridaderua #corridavertical #BlogCorridaparaTodos

É a Santander Track & Field Run Series – Etapa Farol Santander limitada a 200 inscritos – as vagas acabaram duas horas depois da postagem deste post. A organização é da Real Time Sports S.A.

Os participantes vão largar de meia em meia hora, em baterias de até 50 pessoas, para evitar congestionamento nas escadarias – durante a subida dos 26 andares. A primeira bateria largará às 8h30. O participante tem que estar no local 20 minutos antes da largada de sua bateria. A chegada da skyrunning será mirante com uma das vistas mais bonitas de São Paulo. Vale o sacrifício.

Durante a corrida, pode usar o corrimão, subir quantos degraus quiser e aguentar por vez, mas tem que dar a passagem para os mais rápidos. Haverá membros do staff, em cada andar para qualquer emergência. Podem participar da categoria Elite, aqueles que comprovarem conseguir subir os 26 andares em até 9 minutos. Neste caso, mandar e-mail para tfassessorias@tfsports.com.br

Essa modalidade de corrida acontece em 17 países, como: Estados Unidos, Taiwan, China e França. Comum em edifícios históricos ao redor do mundo, umas das provas tradicionais ocorre anualmente no Empire State Building, em Nova York. Em São Paulo, já aconteceram várias provas de skyrunning, inclusive neste mesmo prédio, desde 1999. A primeira se chamava Corrida dos Degraus Banespa – em homenagem aos 90 anos do edifício. Venceu um americano – Matthew McLendon, que surpreendeu a elite – finalizou em 3min22. Houve também corridas verticais no Prédio da Nestlé em 2010, dois anos depois no antigo prédio da Editora Abril, na Marginal Pinheiros, entre várias outras.

Os parceiros Santander e Track & Field anunciam essa prova especial, para encerrar o calendário 2018 do maior circuito de corridas de rua da América Latina. Em maio, a primeira prova da parceria aconteceu com largada na sede do Banco, em São Paulo. No decorrer do ano, a Santander Track & Field Run Series reuniu milhares de pessoas em mais de 60 eventos por 20 Estados do País.

Cronograma

07:30 – Início do Evento

08:30 – Largada Bateria A

09:00 – Largada Bateria B

09:30 – Largada Bateria Elite (até 8 minutos)*

10:00 – Largada Bateria C

10:30 – Largada Bateria D

11:15 – Premiação