Domingo tem Golden Run na Marginal Pinheiros

A ASICS comemora dez anos da Golden Run – circuito de meia-maratonas (21K). Criada como ASICS Golden Four, o circuito de provas ganhou corpo, visibilidade e se tornou um dos circuitos mais elogiado entre os corredores focados em performance. E para celebrar a década de provas, a marca esportiva japonesa promove uma versão especial: a ASICS Golden Run 10K – este domingo com várias ativações especiais, no Parque do Povo, no Itaim Bibi, zona sul da capital. #corridaderua #Asics #AsicsGoldenRun #BlogCorridaParaTodos

“Estamos muito felizes em poder oferecer a São Paulo e a todos os corredores, sejam eles profissionais, amadores e entusiastas do esporte, uma nova opção de corrida. Trazemos todo o nosso know-how com as provas de 21K e apresentamos a primeira prova de 10K da marca, atingindo assim um público ainda maior e muito mais democrático. Dia 9 de fevereiro será um marco para a ASICS e esperamos que a prova seja um sucesso”, comenta Constanza Novillo, head de Marketing da marca.

A primeira etapa do ano será dividida em dois pelotões: Sprint ( corredores com índice comprovado), que larga primeiro, e Geral (quem está começando). Estão confirmados os atletas da elite: Thiago Vinhal, Ederson Vilela e Valdilene dos Santos, o corredores do ASICS Frontrunner, e os influencers digitais Deborah Aquino e Gustavo Maia, do Programa Fôlego que farão o takeover da prova, além do embaixador Nicolas Prattes e seu treinador Fabio Fernandes. “Para participar de uma prova como essa, não basta só estar preparado fisicamente. Nossa mente tem um poder de influência muito grande e também precisa estar preparada. Tanto o lado mental quanto o físico precisam estar sempre em constante movimento, fortalecendo um ao outro. Assim o desgaste no final da prova será menor e a satisfação será imensa”, conta Nicolas, que esse ano se prepara para participar de inúmeras provas.

O percurso da ASICS Golden Run 10K será realizado inteiro na Marginal Pinheiros, com largada e chegada em frente ao Parque do Povo. Os participantes terão uma prova praticamente plana e rápida, com passagem em um dos cartões postais da cidade: a Ponte Estaiada. A retirada dos kits será realizada nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro na loja ASICS do Shopping JK Iguatemi (Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2041 – Vila Olímpia), nos horários seguintes horários: 6/2 (das 14h às 22h), 7 e 8 (das 10h às 22h).

Seguindo o calendário de 2020, a ASICS Golden Run segue na capital paulista, mas dessa vez com uma prova de 21k, marcada para o dia 10 de maio. Dois meses depois, é a vez da cidade maravilhosa. Rio de Janeiro será a terceira etapa do circuito, que acontece no dia 19 de julho. Com organização da Noblu Marketing Esportivo, as inscrições já foram abertas e podem ser realizadas no site oficial: http://asicsgoldenrun.com/.