Domingo tem Meia Maratona Internacional em São Paulo

Os fundistas da elite brasileira Giovani dos Santos e Andreia Hessel que vão enfrentar os quenianos Geofry Kipchumba e Sharon Arusho na briga pelo degrau mais alto do pódio. A 13ª Meia Maratona Internacional de São Paulo acontece neste domingo, dia 17 de fevereiro, na região do Pacaembu. #maratona #BlogCorridaParaTodos #meiamaratona

A programação terá início às 6h45, com a largada da categoria Cadeirante, vindo depois, às 6h55, a largada da Elite feminina, e às 7h a largada da Elite masculina e pelotão geral (atenção, pois o Horário de Verão acabará no dia 16!!). Além da distância principal será realizada uma 5k.

Na temporada passada Sharon venceu a Volta Internacional da Pampulha, superando o vice obtido na edição de 2017 do evento mineiro. Acostumada com provas no país, ela tem tudo para fazer uma boa prova na manhã de domingo. Já Andreia é atleta do Esporte Clube Pinheiros e venceu a Maratona Internacional de São Paulo no ano passado e foi a terceira nessa prova no ano passado. A disputa promete ser acirrada!

Aos 18 anos, Geofry, por sua vez, já contabiliza resultados bastante expressivos. No ano passado, ele foi campeão da Meia Maratona de Kilimanjaro, com o bom tempo de 1h03min34seg. No Brasil, ele foi vice na corrida Shopping Aricanduva e terceiro colocado nas Dez Milhas Garoto, que confirmam a qualidade do jovem corredor. Mas ele tem como oponente nosso Giovani dos Santos, bicampeão desta meia maratona (2016 e 2013). Também estarão na prova Gilmar Lopes, vice nas Dez Milhas Garoto e terceiro na Volta da Pampulha, e Damião de Souza, campeão da Meia de São Paulo em 2009, entre outras feras.

Em sua história, a Meia Maratona Internacional e São Paulo tem apresentado boas marcas. Nesta edição, a expectativa mais uma vez é de tempos ainda melhores, em razão das alterações no percurso, agora mais linear, plano e rápido. O recordista no masculino é o queniano Joseph Aperumoi (QUE), com 1h01min38seg, obtido em 2012, seguido pelos brasileiros Marilson do Santos, com 1h03min10seg, de 2011, e Giovani dos Santos, com 1h03min37seg, e 2013. Entre as mulheres, Paskalia Chepkorir, também do Quênia, tem o melhor tempo, com 1h12min29seg. Em segundo está Sara Makera, da Tanzânia, com 1h13min19seg, e Angelina Mutuka, do Quênia, com 1h14min14seg.

RETIRADA DO KIT – dia 15 de fevereiro, das 11h às 21h, e no dia 16, das 11h às 17h, na Loja Centauro – Shopping West Plaza – Avenida Antártica, 380 – Bloco A – Piso 2 – Água Branca.