Domingo tem SP City Marathon

São Paulo como nunca antes vista: essa é a proposta da SP City Marathon, prova de nível internacional que acontece no próximo dia 29 com percurso de 21k, além dos 42k.#maratona #BlogCorridaParaTodos #CorridaDeRua

“Queremos colocar São Paulo no mapa das principais cidades do mundo também nas maratonas”, fala Paulo Carelli, COO da Iguana Sports. “Para isso, interligamos a cidade por meio de um trajeto amplo e passando por vários bairros da capital paulista.”

São três os principais diferenciais desta corrida de rua: percurso pelos principais cartões postais da capital paulista, organização de primeiro mundo (Iguana) e boa qualidade da camiseta do kit, by Mizuno – patrocinador do evento.

Estão inscritos cerca de 15 mil corredores nas duas distâncias, 5.265 delas prontas para se desafiarem para o trajeto da maratona – quase 300 corredores a mais do que a edição de 2017, que teve 4.990 inscritos para a distância.

A largada de ambas acontece às 5h45 para atletas ADC, às 5h50 para a elite feminina e às 6 horas para elite masculina e demais pelotões que serão blocados por ritmo de prova, na Praça Charles Miller, no Pacaembu, passando por marcos da cidade como Av. 23 de Maio, Catedral da Sé, Av. São João, Teatro Municipal e Cidade Universitária, entre outros. A chegada é no Jockey Club de São Paulo.

“Investimos em plataformas que proporcionem momentos memoráveis para os atletas, bem como em produtos que possam auxiliá-los em sua prática esportiva. E pela excelência na organização e estímulo ao alto desempenho, a SP City Marathon tem forte conexão com o DNA da Mizuno. Estamos felizes com essa parceria”, diz Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno Brasil. “E sempre buscando estar perto do corredor, atendendo suas expectativas e necessidades, para a SP City também desenvolvemos ativações exclusivas – tanto na expo como na prova em si – para entregar boas experiências para o participante”, completa Eduardo Oliveira, gerente de marketing esportivo da Mizuno.

ESTREANTE

O advogado João Guilherme Rosseto Nobre, de 34 anos, que se submeteu a uma cirurgia de redução de estômago, vai estrear na maratona neste domingo .

Com 1,70m de altura, o advogado de Sorocaba (SP), chegou a pesar 140 quilos, sendo classificado como obeso e com indicação para a cirurgia de redução de estômago. Foi o que aconteceu em 2009. Então com 25 anos, Nobre passou pelo procedimento médico e atingiu os 78 quilos. No entanto, por conta da rotina estressante e sem a atenção necessária à qualidade de vida, foi ganhando peso novamente. “Veio o casamento, o nascimento da minha filha e lá estava eu chegando novamente aos três dígitos na balança. Em 2015 pesava 100 quilos”, conta.

Foi nesse momento, em um encontro com amigos, que despertou seu interesse pela corrida. “Dois amigos que já corriam me desafiaram a acompanhá-los em uma prova de 5K. Fizemos uma aposta e tive de encarar. Alternando caminhada e trote, conclui. Mas foram os piores 40 minutos da minha vida.”

Mesmo não tendo sido a melhor experiência, Nobre passou a incluir a corrida em sua rotina, bem como a prática do crossfit para fortalecimento. Foi ganhando confiança, perdendo peso e melhorando seu desempenho. Também contagiado pelos amigos, em 2017 fez uma meia maratona e, de cara, conseguiu a marca sub 2 horas – o que é excelente entre amadores.

Aos 34 anos e pesando 76 quilos, Rosseto vibra ao falar de como o esporte foi importante em sua história e o que representa o desafio de correr a SP City Marathon. “A corrida fez toda diferença e transformou minha vida. Sou uma nova pessoa! Quero me manter saudável para ver minha filha crescer e servir de exemplo para ela. Para meus primeiros 42K, na SP City Marathon, minha expectativa é completar bem a prova. Meu propósito é provar que consigo. Eu era obeso, me submeti a uma cirurgia de redução de estômago, mas foi ao introduzir a corrida no meu dia a dia que, de fato, ganhei qualidade de vida. E hoje estou prestes a fazer uma maratona – algo grandioso e que nunca havia imaginado ser capaz. Quero cruzar a linha de chegada e sei que vou me emocionar seja lá qual for o resultado – mas se conseguir um sub 4 horas, será uma realização e tanto”, finaliza.

MAIS DO QUE UMA CORRIDA

Os milhares de atletas que se desafiarão pelo percurso da SP City no próximo domingo terão diversas atrações musicais. Serão cinco espetáculos para os corredores ao longo dos 42 km: Taiko, DJ Truck, apresentação da Seresta, Quarteto de Cordas (Chorinho) e apresentação clássica com uma Orquestra.

Além disso, uma das grandes novidades da SP City 2018 são os pontos de torcida. Ao todo, serão cinco locais pré-determinados para quem quiser apoiar os atletas. Os torcedores que comparecerem aos pontos oficiais receberão apitos, batecos e canetinhas para escreverem cartazes, além de contarem com animadores. Banheiro e água estarão à disposição.

Para fazer parte da torcida, basta comparecer a um dos locais abaixo:

• Km 15 – Monumento às Bandeiras

• Km 18 – Eataly (Av. Pres. Juscelino Kubitschek 1.489)

• Km 23,5 – Praça Panamericana

• Km 34 – Avenida Escola Politécnica Chegada – Jockey Club

Dois dos pontos de torcida – Eataly e Escola Politécnica – levarão o nome da Mizuno, uma das patrocinadoras da prova. “Investimos em plataformas que proporcionem momentos memoráveis para os atletas. Por isso, faremos várias ativações para envolver o corredor no clima da corrida”, diz Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno Brasil.

CET TERÁ OPERAÇÃO ESPECIAL PARA A PROVA

Em dias de grandes eventos na cidade, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) ativa uma sala especial em seu centro de operações para monitorar as vias diretamente impactadas pelo evento. Por conta do grande volume de inscritos e a quantidade de vias fechadas, esta sala será ativada no domingo.

“Temos esta sala especial com computadores e monitores que é aberta apenas para grandes eventos. Assim, podemos acompanhar a prova em tempo real. Se alguém passa mal e precisa de uma ambulância, por exemplo, conseguimos facilitar o resgate pelas vias”, comenta Júlio Fernando Aranho, gestor de trânsito da CET.

::SERVIÇO::

Expo e retirada de kits

Data: 27 e 28 de julho

Horário: 8h às 18h

Local: Expo Transamérica

SP City Marathon

Data: 29 de julho

Distâncias: 42 km e 21 km

Local: Praça Charles Miller

Largada: 6h