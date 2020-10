Duplo recorde mundial em Valência: 5 mil e 10 mil metros

Duplo recorde mundial no Estadio del Turia, durante NN Valencia Record Day, evento realizado nessa quarta-feira, 7 de outubro, na cidade espanhola. O atleta de Uganda Joshua Cheptegei baixou em 6 segundos a marca anterior, finalizando os 10 mil metros com o tempo de 26:11:00. Nos 5 mil metros feminino, a etíope Letesenbet Gidey estabeleceu a nova marca mundial dos 5 mil metros: 14: 06:62.

Este foi o terceiro recorde mundial de Cheptegei este ano. “Com essa vitória quero inspirar meu povo, em Uganda, e dar alegria a todas as pessoas”, disse o atleta no final da corrida. Ele explicou que tem tomado muito cuidado para não se contaminar com o coronavírus e que ninguém pode se descuidar.

Gidey tirou quase cinco segundos do recorde mundial anterior de 5. 000m, estabelecida pela também etíope Tirunesh Dibaba em Oslo, há 12 anos. E Cheptegei quebrar a marca de Kenenisa Bekele de 26: 17,53, estabelecida em Bruxelas em 2005. Nesse tipo de prova, leds verdes marcam o ritmo do recorde a ser batido, assim o atleta e a público visualizam de imediato o desempenho. Na metade da prova Cheptegei já corria à frente dos leds verdes.