Edson dos Santos vence a ASICS Golden Run em Brasília

A sétima etapa do circuito de meia maratonas da marca japonesa e última em solo brasileiro aconteceu no domingo. A última etapa será 25 de novembro em Bogotá.#meiamaratona #corridaderua #blogcorridaparatodos

A chegada do masculino da Golden Run foi emocionante, com sprint final dos três primeiros que chegaram praticamente juntos. Edson dos Santos cruzou a linha de chegada com o tempo de 01:07:41, seguido por Solonei da Silva (01:07:42) e Wendell Jeronimo Souza (01:07:43).

O circuito já passou por Salvador, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santiago, Brasília e agora parte para sua estreia em Bogotá na Colômbia, no dia 25 de novembro, para confirmar a sua expansão e posição como maior circuito de meia maratona da América Latina e parte fundamental da estratégia de negócios da companhia.

“Gosto sempre de afirmar o nosso compromisso com a performance e bem-estar dos atletas em todas as frentes de atuação da marca, seja nos eventos, nas provas ou em nosso patrocínio e relação com os atletas. A busca da ASICS por promover a performance e um estilo de vida mais saudável é o que nos guia”, afirma Melanie Conrad, gerente de marketing Latam da ASICS. “O conceito global I Move Me reforça o compromisso de nosso fundador em promover o equilíbrio entre corpo e mente para que sejamos cada vez mais saudáveis e bem-sucedidos”, complementa a executiva.

ELITE FEMININA