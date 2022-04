Eilish McColgan quebra o recorde dos 5km britânico no META : Time : Trials

Pelo jeito o tênis de corrida de rua com a tal da placa de fibra de carbono na entressola veio para ficar definitivamente nos pés dos atletas da elite em busca do degrau mais alto do pódio. Sim, eles são ótimos para pernas bem treinadas, não para todo mundo. E a Asiscs inovou no lançamento da atualização do seu modelo com essa tecnologia. Criou uma corrida para elite, a META : Time : Trials, com provas de 5km, 10km e meia maratona, no dia 24 de abril, em Málaga (Espanha). Participaram cerca de 70 atletas que são patrocinados pela marca, para testar os dois novos modelos MetaSpeed, inclusive dois brasileiros: Ederson Vilela e Valdilene dos Santos. O evento esportivo foi certificado pela World Athletics e inspirado pelos estudos de tempo do Tour de France. E teve até a quebra do recorde dos 5km britânico, com Eilish McColgan. E uma chuva de quebra de recordes pessoais: 27 (37% do total dos participantes).

Eilish foi a vencedora dos 5km mistos com o tempo de 14:45, novo recorde nacional britânico e PB (Recorde Pessoal) por três segundos, melhorando seu próprio recorde estabelecido em fevereiro deste ano. No total, cinco dos seis vencedores da corrida registraram Recordes Pessoais a caminho da vitória, Mo Katir perdeu por pouco um recorde espanhol, vencendo os 5km masculino em 13:20, com Mohamed Reda el Aaraby vencendo a meia maratona masculina com um PB (Recorde Pessoal) de 59:54 e Yeshi Kalayu foi a vencedora da meia maratona mista em 1:07:30. Os brasileiros também merecem destaque na meia maratona: Valdilene dos Santos fechou com o tempo de 1:15:02 e Ederson Vilela completou com 1:05:41. O colombiano Jeisson Suarez bateu seu recorde pessoal completando os 21km em 1:03:45.

Todos os PBs (recordes pessoais) alcançados foram conquistados com os novos tênis METASPEED™ SKY+ e METASPEED™ EDGE+, que foram revelados ao público pela primeira vez no evento. Com base no grande sucesso da série METASPEED™ lançada em 2021, o Instituto de Ciências do Esporte da ASICS (ISS na sigla em inglês) utilizou dados acumulados por atletas de elite em competições para refinar o design do produto e tornar os corredores ainda mais rápidos. O METASPEED™ + estará disponível nas lojas físicas e online da ASICS e em lojas parceiras a partir de 14 de junho de 2022.

O design único do modelo METASPEED™ SKY+ para corredores STRIDE e o modelo METASPEED™ EDGE+ para atletas do estilo CADÊNCIA continuam como foco central dos insights dos cientistas do Instituto de Ciências do Esporte da ASICS (ISS em inglês): a performance dos atletas é aprimorada quando correm com calçados que otimizam especificamente o seu estilo de corrida. Desta forma, a ASICS criou atualizações dos dois modelos para que todos tenham a oportunidade de um desempenho mais rápido dentro do seu estilo escolhido. Ambos os modelos trazem um aumento na tecnologia FF BLAST™ TURBO presente na entressola e um posicionamento mais direcionado das placas de carbono do produto para garantir que os atletas elevem a distância da passada e ganhem um aumento de velocidade de uma maneira próxima ao natural do seu estilo de corrida.

METASPEED™ SKY+ – desenhado para auxiliar os corredores do tipo STRIDE – aqueles que dão uma passada mais longa quando começam a aumentar sua velocidade a irem mais rápido, aumentando consideravelmente a distância da passada. Graças à tecnologia energética FF BLAST™ TURBO, localizada na entressola, e a propulsora placa de carbono precisamente aplicada para um maior ganho de retorno no movimento, os atletas que usam este modelo conseguem reter mais energia enquanto mantém seu ritmo durante as fases finais da corrida.

METASPEED™ EDGE+ – pensado para ajudar corredores do tipo CADÊNCIA – que apresentam passos menores, porém com ritmo mais rápido aumentando a distância, enquanto permite um controle mais fácil durante as corridas. Atletas que escolhem esse modelo experimentam uma rápida sensação sob os pés devido à espuma energética da entressola e a propulsora placa de carbono apropriadamente aplicada para um movimento de ciclo da passada mais eficiente, permitindo que alonguem a passada e conservem energia, enquanto controlam o ritmo da corrida.