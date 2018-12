Einstein promove testes grátis no Parque do Ibirapuera

Acontece neste domingo, 2 de dezembro, a última edição do “Superação Einstein 2018”. Foram sete encontros durante o ano com foco na promoção de saúde e bem-estar físico e mental da população. #prevenção #BlogCorridaParaTodos #SuperaçãoEinstein

Para encerrar o projeto 2018, o Parque do Ibirapuera receberá o evento das 9h às 13h com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, educadores físicos e fisioterapeutas disponíveis para realizar atividades focadas na prevenção de lesões e no bem-estar, além de uma variada programação de aulas, como yoga, circuito funcional, step, dança e balance.

Deixe a preguiça de lado, convide os amigos e a família e se programe para ir. Não é preciso cadastro prévio, é só chegar. Entre os serviços oferecidos gratuitamente à população, estão testes de força muscular e flexibilidade, teste de bioimpedância e baropodometria, que é a avaliação da pisada.

A proposta do Superação Einstein é levar informação e promover o conhecimento adequado a quem pretende mudar de vida, adquirir novos hábitos, confiar no seu potencial e encontrar sua superação pessoal. Profissionais do Einstein contribuem com o projeto trazendo referência e qualidade na informação. Clique aqui para informações detalhadas do projeto.

Serviço

Data: 2 de dezembro (domingo)

Horário: 9h às 13h

Local: Parque do Ibirapuera | Em frente à ponte de ferro

Endereço: Av. Pedro Álvares Cabral | Vila Mariana

Programação de aulas

9h – Yoga e Balance

10h – Circuito funcional

11h – Step

12h – Dança