Ekiden 2021 reúne mais de 6 mil equipes ao redor do mundo

Minha primeira corrida de rua foi em 1999, uma maratona de revezamento de uma marca de supermercado. Fiquei bem nervosa, era a pangaré da turma. E desde então adoro esse tipo de prova. Sempre tem um imprevisto, algo engraçado, um perrengue e muita diversão no final. Ano passado a ASICS lançou a Ekiden virtual, uma maratona de revezamento para times de seis pessoas, que podem correr de qualquer lugar do mundo, um baita incentivo em plena pandemia. Aliás, podem caminhar, correr, pedalar ou misturar tudo. Equipes mistas. Foi quando montei o time Corrida para Todos, e repetimos a dose este ano. Desta vez, participaram 6.044 equipes, formadas por 40.579 corredores de todas as partes do mundo. Nosso time ficou na 3.093ª posição. E a ASICS já confirmou que ano que vem tem mais.

Corri no Parque do Ibirapuera, com minha amiga corredora e jornalista Mariana Ciscato. Eu fiz 7,2k, e ela 10k. Em Lisboa, caminhou minha melhor amiga, nos conhecemos no colégio, Rosemeire Ferreira. E mais uma amiga dela, que mora no mesmo prédio, Helena Amaral. Ambas caminharam 5km. De Caraguatatuba correu meu amigo Leandro de Oliveira, marido de outra grande amiga minha. Ele correu 10k debaixo de chuva e com dores, na companhia do Zyon (cachorro). E do Rio de Janeiro correu a estrela da nossa equipe, o campeão olímpico e grande amigo Robson Caetano da Silva, que estava com dores no menisco, e mesmo assim encarou o 5k.

A brincadeira é muito legal. O desafio principal é lidar com a tecnologia. Tudo é feito pelo app Run Kepeer, que é meio enjoado. Por exemplo, a primeira a largar, a Rose, teve que repetir a caminhada. E olha que ela caminhou usando o app, mas não iniciou pela corrida. Sei lá por que a caminhada não gravou. Pior, eu pedia para ela apertar o explorar, e no mobile lusitano essa opção não aparecia. No final das contas, o filho dela é quem decifrou o enigma. Pelo menos deu certo na segunda tentativa. Aqui no Brasil, tirei prints das telas do app e mandei para todos. Mesmo assim, foi difícil.

Robson correu usando o Samsung Health. Pois bem, o app não se dá com Samsung, e ele teve que correr de novo, e isso no penúltimo dia da Ekiden. Mesmo assim, a corrida dele não atualizava de jeito nenhum. Ficamos quatro horas batendo cabeça pelo WhatsApp tentando descobrir o que havia acontecido. No final das contas, pedi a senha dele e entrei como seu eu fosse ele para tentar subir a corrida. E descobri. Ele se inscreveu na corrida Ekiden com um e-mail e se cadastrou no app, direto pelo Facebook, da conta que ele criou no ano passado. Como eu era a capitã do time, deletei a participação do e-mail errado, entrei com o ID dele e fiz a nova inscrição com o e-mail certo e torci para dar certo. Quinze minutos depois apareceu que a ele tinha corrido a Ekiden e a equipe sumiu do app. No dia seguinte recebi o e-mail que o time havia concluído a corrida. Ela só fica ativa no app enquanto falta alguém para correr. Depois rimos muito juntos de toda essa confusão burocrática digital.

Para incentivar a galera correr na capital paulista, a ASICS promoveu um treinão no Parque Bruno Covas durante toda a manhã do sábado passado, 20 de novembro, com o apoio das assessorias de corrida parceiras Run&Fun, Quark, Corredores da Zona Norte, Saúde & Performance e Adriano Bastos.. Mas, como já havia combinado no Ibira, fomos pra lá. Corremos na Volta da Grade, na trilha de terra batida, que aliás está sendo revitalizada. Perto da pista de cooper, ela está bem bonita. Estava com saudades de correr lá, não ia desde da Ekiden de 2020. Mas que significa Ekiden? Vem do japonês Eki – estação, e Den – guiar. A corrida surgiu em 27 de abril de 1917, quando diversas equipes de estudantes correram 508km,em diferentes regiões do Japão, criando essa tradição desde então.