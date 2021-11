Ela ganhou saúde e perdeu 34 quilos correndo

A vida inteira ela brigou com a balança. Com 1,50m, a produtora cultural e publicitária carioca Rafa Arlotta, 36 anos, chegou a pesar 84kg, era obesa e só comia porcaria. Após o nascimento da filha, ela resolveu mudar de vida. Emagreceu 34 quilos correndo e adotando uma alimentação saudável. Esse processo começou há oito anos, e desde então é postado diariamente no Instagram @rafaarlotta. Hoje ela é uma das maratonistas amadoras mais disciplinadas do Brasil, embaixadora da Maratona do Rio e influencer digital com mais de 50 mil seguidores.

Na adolescência ela já tinha experimentado correr, a mãe dela, Maria Lúcia, é corredora amadora, porém, Rafa só queria correr como uma solução temporária para emagrecer. Pensava o mesmo da alimentação saudável. Ela malhava e se alimentava bem apenas para construir um corpo magro, quando atingia esse objetivo descambava total. Mas, depois que a Mel nasceu, algo mudou dentro dela, que resolveu mudar de hábitos: correr e ter uma alimentação saudável.

“A COMIDA SE TORNOU UMA PARCEIRA DE TODOS OS MOMENTOS”

Rafa começou a trabalhar muito cedo com cinema e a Lei de Incentivo à Cultura, com longas jornadas de trabalho sentada. “Há 15 anos, como eu não tinha um padrão estético bacana procurava ser a referência no trabalho, e isso tomou muito espaço da minha vida. E a comida se tornou uma parceira de todos os momentos. Comemorava com comida, chorava com comida, e ganhando peso”, lembra.

Nessa época, ela conheceu o futuro marido e marcaram o casamento. Ela queria ser mãe logo. “Para emagrecer, procurei as dietas milagrosas e acabei fazendo uma operação para a colocação de balão intragástrico, mas continuava com a mesma cabeça de obesa, era para comer pouco, eu comia doce de leite no copinho”, recorda. Rafa engravidou obesa e durante a gestação ganhou mais 17 quilos.

Após o nascimento da Mel, Rafa começou a refletir sobre sua situação. No dia que Mel completou 3 meses, Rafa fez um barulho com a boca e imediatamente a filha repetiu. Neste instante ela se conscientizou que era o espelho da filha. “Pensei: quem eu sou? Que referência serei para ela? Se hoje me olho no espelho e não me reconheço mais nem como mulher nem como mãe nem como esposa? Preciso sentir orgulho de mim, para repassar isso para minha filha. A ideia não era ser a mãe perfeita, mas uma mãe que desse orgulho a minha filha. E a partir desse momento, mudei completamente”, relembra.

“A CORRIDA É UMA CONVERSA COM A GENTE”

Em seguida avisou o marido que iria mudar sua alimentação e que voltaria a correr. “A cada quilômetro descobria mais sobre mim, sobre a minha capacidade, até onde poderia ir, quanto podia me vencer. Comecei a correr em 2013 e só fui competir três anos depois, e de brincadeira. Sempre corri para mim. A corrida é uma conversa com a gente. Quanto mais a gente gosta dessa conversa, mas a gente quer correr. E eu gosto de conversar comigo, me dar esse tempo, reforçar minha força e minha capacidade. E os desafios da corrida mostram como encaro os desafios da vida”, observa.

Durante o primeiro ano da pandemia da Covid-19, Rafa resgatou a força interior da corredora para enfrentar a situação com muita resiliência. “A corrida alimenta a minha vida, e minha vida alimenta a corrida”, compara. “A pandemia me mostrou que consigo viver sem as competições e valorizar mais a trajetória”, acrescenta.

Ela explica que gosta de vencer cada treino, e que o treinador demorou um pouco para ajustar isso. “Para mim, as medalhas são diárias e comemoro todas elas. Do mais valor vencer o cansaço, levantar-se de uma cama quente no frio, do que vencer um adversário na corrida”, explica. Para a Maratona do Rio na segunda, 15 de novembro, ela conta que o vilão será o calor. “Tradicionalmente essa maratona é no inverno, mas por causa dos adiamentos será na primavera, vamos torcer para estar pelo menos nublado, já que nessa época do ano às 7h da manhã já está calor. Por isso, minha meta é entregar a prova, sem pensar em tempo”, conta. E na hora “H”, ela aconselha lembrar os melhores e piores momentos dos treinos. “Seja grato, independentemente de tudo, estamos com saúde. Neste momento precisamos ser gratos por ter treinado duro. Viva cada um dos 42km, o percurso é lindo, rápido, passando pelos cartões-postais mais lindos do mundo”, recomenda. Boa prova, Rafa! E neste sábado, entrevista exclusiva com a “mãe” da Maratona do Rio, Eleonora Mendonça.

Confira abaixo a íntegra da entrevista que Rafa Arlotta concedeu para em Live para o Corridologia, projeto do qual faço parte.