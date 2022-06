Eleonora, Ronaldo da Costa e Danielzinho estão confirmados nos bate-papos da Maratona do Rio

A Maratona do Rio, domingo (19/6), é para o maratonista brasileiro a festa de Ano-Novo. Só depois dela, que eles vão decidir as provas do próximo ciclo. E desta vez vai vamos ter bate-papos na retirada dos kits na Marina da Glória. Entre as dezenas de atrações destacamos Eleonora Mendonça, que teve papel fundamental na inclusão das mulheres na Maratona, modalidade até então proibida ao sexo feminino; Ronaldo da Costa, único brasileiro recordista mundial da modalidade; e Danielzinho, recordista brasileiro e sul-americano. O palco, montado na área da Marina da Glória, é aberto ao público e terá capacidade de 50 pessoas, com atrações entre 16 e 18 de junho.

Esta será a primeira edição, desde a retomada em 2021, que trará palestras para o público. São diversos temas com a expectativa de cerca de mil expectadores nos três dias. Além dos grandes nomes do esporte, outros conteúdos também serão abordados, como Sustentabilidade, 20 anos de Maratona do Rio, Evolução da tecnologia no esporte, Lifestyle do corredor, entre muitos outros. Para Fernanda Cozac, diretora de Marketing da Dream Factory e da Maratona do Rio, ter essas rodas de conversa com o púbico poderá ser ainda mais enriquecedor na evolução de cada atleta. “Reunimos grandes nomes de todas as áreas que compõem a corrida de rua e principalmente o esporte, com intuito de levar ao nosso corredor todo o conhecimento possível. Entendemos que o papel da Maratona do Rio vai muito além de ser um festival de corrida de ruas. Somos um pilar fundamental na disseminação do esporte e, principalmente, sabemos que temos um canal enorme de conexão com as pessoas. Queremos ajudar a enriquecer o conhecimento de todos os apaixonados e até dos curiosos. Esperamos vocês lá!”, diz Fernanda.

Ativações – A adidas, patrocinador do evento, também programou ativações. Nos 16, 17 e 18 de junho, na Casa Maratona, local de retirada de kits na Marina da Glória, os competidores e visitantes poderão conferir uma pop-up store exclusiva, com os principais produtos de alta performance da três listras. A parte de trás da loja conta com um espaço luminoso que permite que participantes tirem fotos com os seus números de peito, a exemplo do que os corredores de elite fazem nas provas. O local também terá uma esteira no ritmo de prova de Daniel Nascimento, programada para rodar em torno de 20km/h (3 min/km). Em abril ele quebrou nosso recorde em Seul, com o tempo de 2h04min50s. Quem participar da ativação já garante 20% de desconto para ser usado na pop-up store da adidas, além de ter a chance de testar o ADIZERO ADIOS PRO 2, que esteve nos pés de corredores adidas em diversas quebras de recorde ao longo do último ano. Vale ressaltar que, aqueles que estiverem com os tênis Ultraboost 22 e Boston 10, desenvolvidos para Maratona do Rio, terão acesso exclusivo às experiências. Ah, terá também personalização do peitoral.

Durante as provas, no sábado e domingo, a adidas criou pontos de torcidas equipados com estruturas infláveis com vapor d’água para refrescar os corredores, especificamente nos trechos de 10,5K da meia maratona e 38,5K da maratona, além de painéis com mensagens de apoio e incentivo para os participantes nas distância 16K para a meia e 12K para a maratona. E no pós-prova, os concluintes vão ter uma área de customização de tênis e camisetas “FINISHER”, onde a criatividade ganhará espaço. Além disso, o espaço terá um ambiente para fotos, com cronômetro editável para que o corredor coloque o seu tempo na prova e registre esse momento especial. E, para completar a experiência, membros do adiclub terão acesso à área adiclub, um ambiente voltado para a recuperação dos corredores, com massagem e crioterapia.

Repetindo a parceria do ano passado, o MetrôRio e a Maratona do Rio vão se unir para que todos os corredores que estiverem com a camisa da Maratona do Rio possam ter gratuidade nos dias 18 e 19 de junho. O horário de funcionamento do transporte seguirá como nos dias normais, das 5h à meia-noite no sábado, e das 7h às 23h no domingo.

Confira aqui a programação completa:

Quinta-feira – 16/6 – Casa Maratona

10h – Confecção sustentável e conceito lixo zero para a maratona de 2023. Convidados: Rodrigo Oliveira (Iônica Consultoria) e Luiz André Ferreira (jornalista de sustentabilidade) Mediação: Renan Uga (consultor)

11h – A inspiração dos artistas da #MaratonaParade

Convidados: Os artistas Criz e Mura que pintaram os tênis este ano Mediação: Carol Salles (embaixadora da Maratona do Rio)

12h – Os benefícios da corrida para a saúde

Convidados: Reinaldo Musialowski (fisioterapeuta), Álvaro Razuk (cardiologista) e Dhianah Santini (endocrinologista) Mediação: Sérgio Maurício (ortopedista – Time de especialistas)

14h – A revolução feminina nas maratonas

Convidadas: Eleonora Mendonça, Vanessa Protásio (psicóloga – Time de Especialistas) e Denise Amaral Mediação: Ester Dias (atriz – adidas)

15h – A trajetória de um campeão

Convidados: Daniel Nascimento, Ronaldo da Costa, Franck Caldeira, Grazi Zarri e Jorge Luis da Silva Mediação: Bruno Cortes (jornalista)

16h A evolução da tecnologia na corrida

Convidados: Vitor Rigobello (head da Adidas), Fabrício Braga (cardiologista e diretor do Laboratório de Performance Humana), e Fernanda Bigliazzi (Gatorade) Mediação: Sérgio Rocha (Corrida no Ar)

Sexta-feira – 17/6 – Casa Maratona

10h – Lifestyle do corredor (hábitos, moda e grupos)

Convidados: Rafaela Callil (Adidas), Júlia Sette (embaixadora da Maratona do Rio) e Gustavo Maia (Programa Fôlego) Mediação: Karina Teixeira (Corredora da Vida Real)

11h – Sem limites!

Convidados: Patrícia Soska, Thainan e Toni (Correndo por Eles) Mediação: Sérgio Maurício (ortopedista – Time de especialistas)

12h – A corrida na literatura

Convidados: Sérgio Xavier, Sérgio Rocha e Harry Thomas Jr. Mediação: Iúri Totti

14h – Estratégias para as provas da Maratona do Rio

Convidados: Paulo Henrique, Márcio Puga (Adidas), Luciana Toscano, André Leta (treinador – Time de especialistas) e Vanessa Protásio (psicóloga – Time de Especialistas Maratona do Rio). Mediação: Thi Coach (adidas)

15h – Como ser um atleta de alto desempenho

Convidados – Kaká, Daniel Dias, Zé Roberto e Jojoca Mediação: Sérgio Xavier Filho (jornalista)

16h – Longevidade na prática: o futuro da sua saúde começa agora!

Convidados: Ike Cruz, Ronaldo da Costa, Érica Alvarenga, Victor Santos, Carla Bogea e Bianca Martins Mediação: Luiz André Ferreira

18h – Como ser sub3 numa maratona

Convidados: Rodrigo Lobo (Polar) e Marcos Paulo (Adidas) Mediação: Alexandre Lima

Sábado – 18/6 – Casa Maratona

14h – A corrida e as redes sociais

Convidados: Rafa Arlotta (Embaixadora da Maratona do Rio), Julia Sette (Embaixadora da Maratona do Rio), Carol Salles (Embaixadora da Maratona), Karina Teixeira (Corredora da Vida Real) e Silvio Boia (Programa Kilometragem) Mediação: Pri Azevedo (Time Maratona do Rio)

15h – Bate-papo com André Domingos.

Convidado: André Domingos (atleta – Sesc)

*Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.

A Maratona do Rio 2022 conta com Patrocínio Master das marcas Michelob Ultra, Claro, Raízen e Cosan, Águas do Rio e da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Rio. A marca esportiva oficial é a adidas, hidratador oficial Gatorade e patrocínio da NewOn – Grupo Prevent Senior. Os apoiadores são Estácio IDOMED, Polar, Metro Rio e Prefeitura do Rio. Coparticipação SESC e os parceiros de mídias são Rádio MIX Fm, Band News, Eletromidia, 29horas, Itabus Publicidade, Kallas Mídia OOH. O parceiro oficial é Yopro, marca proteica de bebidas lácteas e iogurte da Danone e Mil Geradores. Maratona do Rio é uma produção da Spiridon e da Dream Factory. Para mais informações, basta acessar ao site Link

.