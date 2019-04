Eliud Kipchoge é o primeiro tetracampeão da Maratona de Londres

Vitória sensacional de Eliud Kipchoge, que além de ser o único fundista a vencer 4 vezes quebrou o recorde da Maratona de Londres, com a marca de 2:02:37. #MaratonadeLondres #corridaderua #record #blogCorridaParaTodos

Esta foi a 39ª edição da Maratona de Londres, realizada na manhã deste domingo, dia 28 de abril, com a participação de 42 mil corredores. O recorde anterior da corrida de rua era também de Kipchoge, estabelecido em 2016 (2:03:05). Aliás, o queniano é o atual recordista mundial dos 42km, com o tempo de 2:01:39 (Berlim-2018). Com todas essas marcas ele pode ser considerado o maior maratonista da história. Um monstro do asfalto.

Chegaram em seguida três atletas da Etiópia: Mosinet Geremew (2:02:55); Mule Wasihun (2:03:16); e Shura Kitata (2:05:01). Mo Farah, que chegou a desafiar o super campeão, largou muito rápido e sofreu no final, cruzando a linha de chegada com o tempo de 2:05:39.

No feminino também deu Quênia no degrau mais alto do pódio com Brigid Kosgei. Ela fez seu personal best com 02:18:20. Mas bem longe do recorde da prova, da britânica Paula Radclifee- 2:15:25 (2003). Em segundo chegou Vivian Cheruiyot (2:20:14) e em terceiro Roza Dereje (2:20:51). A primeira britânica a cruzar a chegada foi Charlotte Purdue em décimo.

As inscrições para a 40ª Maratona de Londres acabam de abrir. A prova será realizada dia 26 de abril de 2020.