Eliud Kipchoge estabelece o novo recorde mundial da maratona: 02:01:09

Bicampeão olímpico da maratona, o queniano Eliud Kipchoge fez história mais uma vez. Quatro anos depois, no mesmo cenário – a Maratona de Berlim – ele fez de novo, quebrou o recorde mundial neste domingo, 25 de setembro. Diminui a marca de 02:01:39 para 02:01:09! E levou pra casa US$ 30 mil do primeiro lugar, mais US$ 15 mil do recorde.

“Foi uma corrida fantástica. Estou muito feliz por ter batido o recorde, o que não teria acontecido sem a torcida maravilhosa, meu treinador, minha equipe, patrocinadores”, declarou o campeão na coletiva de imprensa, logo após a prova.

Ao 37 anos e em plena forma, Eliud terminou inteiro e a mais de quatro minutos de distância do segundo colocado, o também queniano Mark Korir (02:05.58). “Foco, treino e curtir a corrida, corro a minha corrida, sempre puxando um pouco mais. Não há limites para o ser humano”, afirmou Eliud feliz da vida, sentado ao lado do segundo colocado. Mark estava visivelmente cansado, e fez questão de parabenizar o campeão.

Eliud disse que agora não tem planos. Que vai voltar à África e que, junto com seu time vão decidir os novos alvos. O rumor que ronda nos bastidores é que ele vai correr em 2023 as maratonas de Boston e Nova York; e o foco total de 2024 seria a Olimpíada de Paris, e que em 2025, Maratona de Londres. Vamos aguardar. Uma coisa é certa, não existe limites para Eliud Kipchoge, o melhor maratonista e todos os tempos.

Berlim amanheceu com 12º C e com um solzinho tímido, um dia perfeito para correr. Segundo a organização, correram ao todo 45 mil pessoas, entre eles centenas de brasileiros, só da MPR foram 91. E a torcida fez uma festa maravilhosa, um milhão de fã do esporte espalhadas pelos 42km, incentivando os participantes.

O campeão largou com três coelhos, manteve o pace 2:15 até o km 25, depois manteve um pouco mais “lento” – mas sempre abaixo dos 3 minutos. Só no km 38 sentiu um pouco e fez seu km mais lento em 3 minutos e 11 segundos. E triunfou pleno cruzando a linha de chegada como se não tivesse feito um esforço colossal. Correu usando regata, manguitos brancos, bermuda de compressão e calçava Nike Alphafly da cor da bermuda.

No feminino deu Etiópia, com Tigista Assafa, que finalizou com o tempo de 02:15:37.