Eliud Kipchoge pode quebrar o recorde mundial na Maratona de Berlim

Promete ser uma daquelas maratonas memoráveis. O queniano Eliud Kipchoge já está em Berlim e o clima é de quebra de recorde mundial da maratona, neste domingo, 25 de setembro. O atual recorde mundial é dele, 02:01:39, estabelecido nessa competição em 2018. E em 2019, ele foi o primeiro ser humano a correr os 42km abaixo de 2 horas – em 1:59:40, mas não foi oficial, pois não se tratava de uma competição. Agora, neste domingo, ele promete ir com tudo, para cravar essa marca oficialmente. A ESPN 2 e o Star+ vão transmitir, ao vivo, a Maratona de Berlim, a partir das 4 da matina do domingo. O horário local da largada é 7h15.

“Berlin tem o circuito mais rápido das maratonas, onde o ser humano pode puxar seu potencial ao máximo”, declarou o queniano, que já venceu essa prova três vezes, à assessoria de imprensa da BMW Berlin Marathon..Kipchoge tem 37 anos e no primeiro semestre já venceu a Maratona de Tóquio, com quebra do recorde da prova: 2:02:40.

Quem pode atrapalhar a festa dele, é o etíope Guye Adola, que venceu a última edição, e também já está na capital alemã. “Estou muito feliz de estar de volta e vou defender meu título. Estou me sentindo muito bem e quero correr abaixo de 02:03:00”, declarou Adola. No total, vão participar 45 mil corredores amadores de 150 países.