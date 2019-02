Empresa apoia hobby comum entre os colaboradores: corrida de rua

O departamento de Recursos Humano do Grupo Protege observou o movimento dos funcionários e começou a incentivar a prática do exercício, apoiando-os fora do ambiente corporativo, e assim nasceu há um ano o programa Proativo: uma via de mão dupla, como forma de reconhecimento e parceria. #corridaderua #BlogCorridaparaTodos

“Em seis meses eliminei 18 kg e hoje participo de provas de corrida de rua, além de correr diariamente. O Proativo foi a motivação que precisava para começar a fazer exercícios. No final de 2017 fiz exame de sangue e tive vários resultados alterados. Meu endocrinologista disse que eu era um forte candidato a ter diabetes se continuasse com a vida que levava. O programa tem dicas de alimentação, parceria com academias e dicas de exercícios, isso tudo me incentivou”, explica José Geraldo Gomes, coordenador de Vigilância do Grupo Protege, maior grupo nacional de segurança privada.

O programa possibilita que os funcionários e familiares participem de qualquer modalidade esportiva com o objetivo de fornecer qualidade de vida e engajamento pessoal entre seus familiares. No ano passado, foram montados grupos, com o apoio da empresa, para participar de duas provas esportivas: corrida do GRAACC e Bravus Race.

O programa Proativo já conta com 6 mil inscritos. A adesão é voluntária e feita por uma plataforma online desenvolvida especialmente para a empresa. Por intermédio de um aplicativo para smartphone, os participantes têm acesso a mais de 5 mil treinos programados, diário nutricional, calendário de eventos e uma rede social para interação entre os colaboradores.

O ponto de partida do programa surgiu durante o encontro anual de gestão da empresa, realizado em fevereiro de 2018, em um resort no interior de São Paulo. O encontro Inspirar 2018 teve como um dos seus temas a “mudança de atitude”, seja na rotina do trabalho como também no dia a dia dos colaboradores. “O Proativo vem com esse objetivo de incentivar atitudes que possam mudar a vida das pessoas, como adotar hábitos mais saudáveis e aumentar a integração com outros colaboradores e familiares”, explica Mario Baptista de Oliveira, vice-presidente do Grupo Protege.

A iniciativa é estendida aos familiares dos colaboradores (cônjuge e dependentes de até 21 anos), ampliando para fora da empresa o incentivo a hábitos mais saudáveis – práticas esportivas e alimentares – ao levar benefícios reais para a comunidade onde os colaboradores residem. Há convênio com a Gympass, sistema que é possível escolher o locar e a atividade física a ser feira, e a presença de um consultor especializado, para homologar treinos, corridas, e outros eventos constantes de um calendário oficial do programa, dando todo o suporte para os participantes se inscreverem. Além disso este consultor interage diretamente com os colaboradores através de multiplicadores do programa, presentes em cada localidade de atuação do Grupo.

Para a efetividade do programa, a empresa criou uma estrutura específica composta por gestores no papel de Embaixadores e Técnicos, além dos Capitães, que são os multiplicadores citados anteriormente. A Protege, inclusive, chegou a apoiar um colaborador que participava de campeonatos de Boxe profissional. “Ao estruturar um programa de melhor qualidade de vida, que tem adesão voluntária à disposição de todos os colaboradores, em qualquer cidade do país, a empresa incentiva uma mudança de atitude contra o sedentarismo e o fortalecimento da integração da equipe pelo esporte”, explica Oliveira.

“Ano passado corri a São Silvestre com a equipe de corrida da Protege e quero continuar participando dessas provas, só que em montanhas e com obstáculos. Sempre gostei de jogar futebol e fazer atividade física, mas não tinha a frequência que tenho hoje, praticando corrida. Atualmente, participo de algumas provas e tenho o apoio do Proativo para fazer musculação nas academias parceiras e conseguir ganhar mais massa muscular, desempenho e condicionamento físico”, completa Aelson Oliveira Machado, vigilante Chefe de Equipe do Grupo Protege.

Especialistas apontam que as chances de sucesso em um processo de mudança de hábitos são maiores quando o ambiente de socialização é favorável. O programa ainda conta com uma rede social dentro da plataforma que possibilita aos colaboradores falarem entre si e interagirem para organizar treinos em equipe. Ao integrar colegas de trabalho e familiares, o programa visa incentivar uma competição sadia entre os colaboradores.

Grupo Protege – Fundado em 1971, com cerca de 16 mil colaboradores e presente em todas as regiões do país, o Grupo Protege tem atuação diversificada que engloba logística, processamento e custódia de valores, serviços aeroportuários, segurança patrimonial e eletrônica, além de formação de profissionais e terceirização de mão de obra para as atividades relacionadas à segurança. O Grupo Protege é formado por seis empresas: Protege, Protege Segurança Eletrônica, Provig, Proair, Protege Serviços Especiais e Proforte.