Enerzy Experience promove test drive de 5 modelos de tênis no Parque do Ibirapuera

Tem programa para Finados? Está rolando no Parque do Ibirapuera, mas exatamente no Pavilhão Japonês, o Mizuno Enerzy (com a letra “z” mesmo) Experience. O evento é gratuito e aberto para todos os corredores, que começou na semana passada na Ponte Estaiada e agora está no Ibira. Contempla test drive dos últimos cinco lançamentos da marca com a nova tecnologia Enerzy: Rebellion (com placa de fibra de vidro na entressola), Wave Sky 5, Wave Sky Neo 2, Wave Prorunner Neo 2 e Wave Prorunner 25, este último campeão de vendas da marca. Você tem uma hora para testar o pisante, pode correr no parque e fazer as ativações no espaço, como aula de funcional e correr na esteira com cenário dinâmico, que acelera conforme sua velocidade. Dá a sensação de entrar dentro de um videogame.

Para participar é simples, basta se cadastrar e marcar seu horário no site do evento, clique aqui. Horários entre 7h e 19h e o último dia é exatamente amanhã, Finados, 2 de novembro. Tem que levar a carteira de vacinação da Covid-19 e um documento com foto. Você escolhe o tênis que quer testar, escolhi o Wave Prorunner Neo 2, guarda o seu calçado no armário e vai testar. Este modelo é o mais estável dos cinco, bom para quem já operou LCA, como eu. E é muito macio. Gostei bastante. Já testei também o Wave Sky 5, que é um tênis para por para rodagem.

O Enerzy Experience começou na semana passada. A marca japonesa que estava meio distante dos corredores, fez uma surpresa. Marcou um evento noturno, uma corrida de 5km no Parque Bruno Covas, com iluminação, segurança e festa no final. Chamaram cerca de cem corredores para testar o Rebellion, todos realizaram teste de PCR na entrada. Aliás, é um tênis estável, macio e que te joga pra frente. Para você acelerar mesmo. A corrida teve chip, peitoral, largada com locutor, premiação e tudo mais. A Jana Borges foi a mulher mais rápida no 5km. Parabéns Jana! Eu virei criança, queria muito conhecer esse parque novo, mas estava esperando essa eterna pandemia passar. Foi uma experiência muito bacana, com toda a segurança. Corremos em grupos de 10 pessoas, com distanciamento mesmo, e pudemos correr sem máscara. Inesquecível. Aproveitei para entrevistar Eduardo Aguiar, head de Marketing da Mizuno.

Depois de quase dois anos de planos suspensos, como será esse “novo normal” da Mizuno?

Eduardo Aguiar: Este momento marca para a Mizuno uma retomada em vários sentidos. O momento de retomada das atividades da sociedade como um todo e o Mizuno Enerzy Experience marca a retomada da marca, do primeiro grande evento desde a pandemia. E ficamos muito felizes em poder reunir a comunidade da corrida para uma experiência física, saindo do digital, onde tudo foi centralizado. Uma ação para reencontrar as pessoas, mas reencontrar correndo, que é a filosofia da marca. A Mizuno acredita no poder transformador do esporte. E este momento marca também a volta da Mizuno, não só por causa da pandemia, mas porque a marca estava vivendo uma transição muito importante no Brasil. A Mizuno, depois de muitos anos sendo gerida pelo Grupo Alpargatas no Brasil, no início de 2021 passou a ser gerida pela Vulcabras, que tem outras duas marcas esportivas: Olympikus e Under Armour. E neste evento a Mizuno volta a fazer barulho. O Enerzy Experience marca a volta dos grandes eventos da Mizuno.

Nas Olimpíadas do final dos anos 80 e início dos 90, a Mizuno estava nos pés do velocista Robson Caetano o que fez a marca se associar a performance para o mercado brasileiro. A marca pretende retomar o patrocínio dos atletas da elite?

Eduardo Aguiar: É uma percepção muito correta, a Mizuno sempre foi uma marca preocupada com performance, entregando produtos para os atletas performarem melhor, sejam amadores ou profissionais. Nos últimos três anos, a marca se desconectou, mas agora está sim nos nossos planos retomar os patrocínios com os atletas, e já iniciamos algumas conversas, mas nada 100% fechado ainda, que eu possa revelar. Mas o que posso dizer que vamos voltar a apoiar o esporte e os atletas, pois eles nos ajudam muito a posicionar a marca. E os atletas representam muito bem o que a gente acredita.

E as provas proprietárias como a UpHill Marathon? Elas voltam em 2022?

Eduardo Aguiar: A UpHill com certeza é um case de muito sucesso, não só para Mizuno, mas para todo o segmento. Temos conversado bastante a esse respeito e com certeza vamos fazer barulho. Está nos nossos planos termos eventos e ativações que proporcionem grandes experiências para os corredores. A própria Enerzy Experience é um pouco isso. Na terça passada levamos alguns convidados para correr à noite próximo a Ponte Estaiada (foto acima), com iluminação diferenciada, explorando esse novo espaço do corredor em São Paulo, o Parque Linear Bruno Covas, na Marginal Pinheiros, e haverá uma pista exclusiva para os corredores, ao lado da pista de bike, e fomos a primeira marca a realizar um evento nesse espaço, uma corrida noturna com um visual incrível nesse cartão-postal da cidade. E proporcionar experiências para os corredores para que eles possam testar os produtos é o que está nos nossos planos. Ainda temos algumas etapas de planejamento até o final do ano para entender o que vai vir de novo e bacana para 2022.