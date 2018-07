Entre para o exército do bem e ajude a dar “asas” à Isabela

Confira a comovente história desta menina de 6 anos, que tem paralisia cerebral e conta com o apoio financeiro de campanha promovida por amigos, que inclui uma corrida de rua, para custear tratamento chileno para ela conseguir andar e correr sozinha.

Semana passada um vídeo postado por Adriana Silva, melhor maratonista brasileira, tocou meu coração. Nele ela pedia apoio para o projeto “Asas para Isabela”, corrida de rua e caminhada que será realizada dia 30 de outubro na cidade de Ribeirão Pires, Grande São Paulo. Liguei para Adriana para entender melhor o caso. “Conheci a Isabela virtualmente no ano passado, quando houve a primeira edição da corrida. Ela tem 6 anos, nasceu com um problema de saúde grave e quase ficou paralítica, faz um tratamento no Chile para voltar a andar, que custa US$ 400 por dia”, explica a atleta. “Acompanho a evolução do tratamento pelo Facebook da campanha e farei de tudo para estar lá no dia da corrida para conhecê-la”, promete.

A ideia de fazer um vídeo para ajudar na divulgação da corrida foi iniciativa da Adriana. “A mãe dela me mandou uma mensagem pedindo, se fosse possível, para eu divulgar a prova nas minhas redes sociais e sugeri de fazer um vídeo”, conta. A inscrição se encerrariam nesta sexta-feira (30/9) mas acabam de ser prorrogadas vai até o dia 7 de outubro. Pode ser online (www.ativo.com/calendario/23604/) ou presencial (postos de inscrição em Ribeirão Pires) e custa R$ 40 mais um quilo de alimento não perecível, menos sal, que deve ser entregue no dia da retira do kit (medalha, bolsa e camiseta).

Conversei também com a mãe de Isabela, Vanessa Scomparim Sueiro. A família está no Chile e Isabela já está dando os primeiros passos sozinha! Ela conta que a menina tem paralisia cerebral porque nasceu com uma malformação cardíaca que foi detectada aos 8 dias de vida. O estado foi rapidamente se agravando e ela teve de se submeter a uma cirurgia cardíaca aos 10 dias de vida e precisou ficar muito tempo na UTI. Por falta de oxigenação adequada e hemorragias intracranianas, veio a lesão cerebral como sequela. Por conta desse quadro, Isabela faz fisioterapia desde sempre e há três anos começou a ser tratada com um método chileno – Cuevas Medek Exercises, desenvolvido pelo doutor Ramon Cuevas, que começou a surtir efeito. Por conta disso, a fisioterapeuta brasileira orientou que a criança fosse tratada pelo criador do método, que clinica no Chile.

“Quando Isa completou 3 anos, pegamos as economias de uma vida toda e fizemos a primeira viagem. Isa decolou e passou a avançar muito rápido. Após seis meses fizemos a segunda viagem e nos endividamos para custeá-la”, conta. No entanto, os recursos acabaram para a terceira sessão. Os amigos, percebendo esse cenário crítico, arregaçaram as mangas e iniciaram a campanha Asas para Isabela, primeiro com uma rifa. “Desde então, a campanha vem dando resultados positivos, com ações beneficentes de todo tipo e chegamos até aqui, em um total de 12 ciclos”, conta. Cada ciclo de tratamento consiste em passar duas semanas no Chile com duas sessões diárias de fisioterapia. Cada dia custa US$ 400 – são US$ 4 mil por ciclo apenas para custear a fisioterapia, fora estada, alimentação, passagens e seguros.

E como a corrida entrou na campanha, o leitor deve estar se perguntando à esta altura do campeonato. Vanessa não corre, mas o marido Alexandre Sueiro, foi jogador de futebol profissional do Esporte Clube Santo André até os 23 anos. Mas a ideia da corrida também não foi dele, que atualmente o único esporte que pratica é correr atrás da filha. A ideia foi desse verdadeiro “exército do bem” que toca a campanha de Isabela. “É fruto do trabalho incansável de um grupo de amigos corredores e que conta com o apoio de empresas e comerciantes de Ribeirão Pires e agora até de outras partes do Brasil”, explica Vanessa.

A mentora e idealizadora da corrida é professora de Educação Física Thalyta Barreto Vasques, que sabe da luta de Isabela desde o nascimento e que sempre ajudou a família. “Ela começou a conversar com outros amigos corredores de Ribeirão Pires e assim formamos uma comissão, que organizou e realizou a primeira corrida e caminhada Asas para Isabela no ano passado. Tivemos ajuda e apoio de um grande exército do bem, um número enorme de voluntários e também de inscritos. A primeira edição foi feita no dia em que Isabela completou 6 anos e reuniu mais de 2 mil presentes, com 1.900 inscritos. Com esse valor arrecadado e mais os eventos deste primeiro semestre, Isa pôde intensificar o tratamento do Chile e passar por uma moderna e inovadora cirurgia de alongamento de tendões na Espanha”, explica a mãe.

Graças ao tratamento, Isabela conseguiu dar os primeiros passos sozinha e vai aposentar a cadeira de rodas, o andador e a bengala. “Neste ano, a cada três meses, Isa passou três semanas aqui no Chile em tratamento. Já foram 4 viagens desde janeiro até agora”, diz Vanessa. #asasparaisabela #corridaparatodos Todas as fotos são do arquivo pessoal da família de Isabela

Com vocês Isabela: