Entrega de kits da São Silvestre será no Anhembi

A 94ª Corrida Internacional de São Silvestre, que fechará o ano esportivo nacional no dia 31 de dezembro, definiu o local e a programação de entrega de kits e chip – Palácio de Convenções do Anhembi.

A EXPO Atleta será realizada entre os dias 27 e 30 de dezembro, em novo local – mudando do Ginásio do Ibirapuera para o Anhembi (Halls Nobres 2 e 3), na Zona Norte de São Paulo. O Palácio das Convenções do Anhembi fica na Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana, zona norte da capital paulista.

A programação ficou assim: nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30 de dezembro de 2018, das 9h às 16h. Não haverá entrega de kits no dia da prova nem mesmo após a mesma, conforme regulamento. Programa-se para ir durante a semana, que é sempre mais vazio. Lembre-se são 30 mil pessoas inscritas da Corrida de São Silvestre.

A programação no dia da corrida começará cedo. O pelotão de elite feminino terá sua largada às 8h40. Logo em seguida, às 9h, será a vez do pelotão de elite masculino e atletas em geral. O percurso passa por alguns dos principais pontos turísticos da cidade de São Paulo, com largada na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, 900.