Estão abertas as inscrições para a Corrida da Esperança

Acabam de abrir as inscrições para a Corrida da Esperança, que será o marco das volta das corridas de rua com milhares de pessoas na capital paulista em 28 de novembro. São 15 mil vagas e as inscrições devem acabar rápido – cada uma custa R$ 35, e no final da prova haverá um super show de encerramento com a São Paulo Big Band, com os convidados especiais Carlinhos Brown e Daniela Mercury. A prova é do governo paulista, com operação da Iguana Sports.

Os patrocinadores estão sendo definidos, por isso as imagens dos kits ainda estão sem eles. O kit feminino é branco (camiseta, viseira e sacochila) e o masculino, verde (camiseta, boné e sacochila). As cores são uma homenagem ao Instituto Butantan, que tem ação singular na pandemia do coronavírus no Brasil. O evento seguirá o protocolo sanitário vigente a data da mesma (estar vacinado com as duas doses ou levar teste PCR com no máximo 48h da largada, usar máscara, largada em ondas, entre outros itens). A prova é uma realização da Fundabom (Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros) e tem o apoio da prefeitura de São Paulo.

São trajetos de 5km e 10km, confira na foto abaixo. E todos os concluintes vão receber medalha de participação. A arena da prova será montada na praça do Obelisco, em frente ao Parque do Ibirapuera, região tradicional das corridas de rua na capital paulista. O valor da inscrição será doado integralmente para a Defesa Civil. E a retirada do kit será no Ginásio do Ibirapuera nos dias 25, 26 e 27 de novembro.

SERVIÇO

Inscrições: www.ticketagora.com.br/e/corrida-da-esperana-32502

Site oficial: Corrida da Esperança SP – 2021 (corridadaesperanca.com.br)

Regulamento da corrida:

Documento REG Corrida da Esperança SP 2021 (corridadaesperanca.com.br) PDF

Data – 28 de novembro

abertura – 6 da manhã

5km – aquecimento – 6h30

5km – largada – 7h

10km – aquecimento – 7h

10km – largada – 7h30

Premiação – 9h

Ativações e show – entre 10h e 12h